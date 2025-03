Nesta i kujton si ‘makth’ duelet ndaj Ronaldos: Ishte përtej të gjithëve, të shkatërronte në fushë

Alessandro Nesta ka folur gjithmonë me shumë respekt për Ronaldon, "Fenomenin" Brazilian. Edhe kjo deklaratë e fundit e konfirmon këtë. Ish-mbrojtësi i Lazios dhe Milanit ka treguar shpesh sa e vështirë ishte ta markoje brazilianin, duke e përshkruar si një sulmues shkatërrues për shpejtësinë, teknikën dhe fuqinë fizike që posedonte.

Referenca e tij ndaj ndeshjes Lazio-Inter si një "makth" lidhet me disa përballje, por një nga më ikoniket ishte finalja e Kupës UEFA në vitin 1999, kur Ronaldo shënoi golin e mrekullueshëm në fitoren 3-0 të Interit ndaj Lazios. Në atë ndeshje, Nesta dhe shokët e tij të skuadrës vuajtën jashtëzakonisht shumë shpejtësinë dhe klasin e brazilianit.

Gjatë intervistës për “Prime Video”, në episodin e fundit të "Fenomeni", ish-mbrojtësi i shquar italian u shpreh: "Ronaldo Fenomeni ishte diçka përtej të gjithëve. Kam luajtur kundër Messit. Kam luajtur edhe kundër Cristiano Ronaldos së ri, kur ishte te Real Madridi dhe Manchester United. Megjithatë ajo natë e Lazio-Inter, kur jam shtrirë në tokë si në foton e famshme, ishte një makth.

Një finale pa kuptim, në kuptimin që Interi ishte një skuadër normale, kishte lojtarë të mirë, kishte Zanettin dhe të tjerë. Dhe pastaj ishte ai…, që kur merrte topin, ndizte gjithçka. Çmenduri. Diçka mbresëlënëse. Gjatë ndeshjes e kërcënuam, i thamë: Tani do të të thyejmë më dysh! Ai qeshte.

I thoja: Tani do të të ndërhyj hyj fort, sepse bënte disa lojëra me topin kur ishim 3-0. Nuk e ndaluam dot kurrë, as me faull. Na shkatërroi, na turpëroi në fushë. Sidoqoftë, dola para mediave me dinjitet dhe thashë: Unë nuk jam i aftë ta ndaloj dikë kaq të fortë…

Nëse krahasojmë karrierat, Messi ka pasur karrierën më të mirë. Po në një ndeshje të vetme? Ronaldo Fenomeni ishte më i forti, të bënte të dukeshe keq, të priste, të sfidonte. Dhe gjithmonë qeshte, me atë buzëqeshjen e tij karakteristike. Inatosesha shumë, por gjithmonë kisha respekt të madh për të. Për më tepër, ishte një djalë fantastik, me një zemër të madhe".