Ancelotti te Brazili? Ronaldo: Ishte negociatë e vërtetë. Rrezikonte shkarkimin, pastaj fitoi Champions-in

Ronaldo Nazario, presidenti aktual dhe pronari i Real Valladolid, ka folur në “Charla Podcast” për arsyen pse trajneri i Real Madridit, Carlo Ancelotti, nuk u bë trajneri i kombëtares së Brazilit, pas thashethemeve që kishin qarkulluar në vitet e kaluara.

Këto ishin fjalët e “Fenomenit”: "Negociatat mes Ancelottit dhe Brazilit nuk ishin një fantazi, sepse unë vetë kam kontribuar në këtë çështje duke biseduar me Carlo".

Pastaj vjen zbulimi: "Nëse nuk do të kishte fituar asgjë, Real Madridi do ta kishte shkarkuar dhe do të ishte emëruar trajner i Brazilit, por ai fitoi Champions League dhe qëndroi për një vit tjetër. Atëherë nuk u lirua dot. Real Madridi nuk e lëshoi".

Ndërkohë, presidenti aktual i CBF (Konfederata Futbollistike e Brazilit), Ednaldo Rodrigues, është rizgjedhur me duar të ngritura dhe do të qëndrojë në krye të organit deri në vitin 2030. Presidenti nuk kishte kundërshtarë në zgjedhje dhe u paraqit si kandidati i vetëm, duke u mbështetur masivisht nga klubet (20 të Serie A dhe 20 të Serie B), si dhe 27 federatat shtetërore. Kjo erdhi pas heqjes dorë nga Ronaldo për shkak të mungesës së mbështetjes, e cila u njoftua më 12 mars në profilin e tij në Instagram.

Gjithashtu, ndryshimi më i fundit në statutin e CBF-së do t’i mundësojë Ednaldo të rikandidohet në fund të mandatit të radhës. Nëse fiton, do të mbetet në detyrë deri në mars të vitit 2034.

Rodrigues ka qenë në këtë post që nga marrja e një mandati ndërkohës në Konfederatë, pas largimit të presidentit të mëparshëm Rogério Caboclo, në vitin 2021. Më pas fitoi zgjedhjet e tij të para në mars të vitit 2022, me mandat deri në mars të vitit 2026. Tani është rizgjedhur deri në vitin 2030.