Kualifikimi në Champions kalon nga Napoli (dhe Interi rrugës), por Milani përpiqet të besojë

Kanë mbetur edhe 9 javë (ndeshje) deri në fund të Serie A. 9 ndeshje në të cilat Milani do të duhet të përpiqet të rregullojë atë që mundet nga ky sezon. Frenimet e papritura të Juventusit dhe Lazios kanë rigjallëruar shpresat shumë të vogla të kuqezinjve për arritjen e vendit të katërt, që do të thotë kualifikim në Champions League për sezonin e ardhshëm. Sidoqoftë, duhet të sfidojnë disa rivalë mjaft seriozë në fushë, teksa mungesa e vazhdimësisë që ka treguar skuadra kuqezi e vështirëson këtë objektiv.

Për të vazhduar të mendohet (ndonëse është pak utopik) kualifikimi në Ligën e Kampionëve do të duhet patjetër të kalohet përmes transfertës në Napoli. Kundër skuadrës së Contes, që është përfshirë në garën e titullit me rivalët historikë zikaltër, Milani do të duhet të bëjë një provë force, siç ka treguar shpesh në vitet e fundit në "Maradona". Kemi parasysh këtu, për shembull, fitoren 4-0 para dy vitesh dhe eliminimin e Napolit nga Liga e Kampionëve.

Ndërkohë, Zlatan Ibrahimovic u pa dje në “Milanello” pas tri javësh mungesë. Do të duhet të kuptohet nëse këshilltari i lartë i “RedBird” do të përfshihet nga Giorgio Furlani në zgjedhjen e drejtorit të ri sportive apo jo. Pas bisedimeve në Londër, suedezi kishte rekomanduar Igli Tare te presidenti Gerry Cardinale për këtë pozicion, ndërkohë që preferenca e Furlanit është Fabio Paratici. Bisedimet do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim.