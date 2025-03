Argjentina shkatërron me ‘poker’ Brazilin, kjo gjë nuk ndodhte prej 61 vitesh (video)

Argjentina, e kualifikuar në Botërorin 2026 para ndeshjes në fjalë, shpartalloi Brazilin me rezultatin spektakolar 4-1. Kampionët e botës në fuqi nuk e kishin mposhtur Seleçaon me 3 gola diferencë prej 61 vitesh. Pasi siguruan kualifikimin, argjentinasit e vulosën edhe më tej epërsinë e tyre, duke mundur rivalët e përjetshëm me një dominim të padiskutueshëm.

Skuadra e Scalonit i dha një goditje të rëndë Brazilit, duke regjistruar njërën nga fitoret më të mëdha në historinë e përballjeve mes tyre. Pa Messi dhe Neymar, stadiumi "Monumental" përjetoi një natë magjike, mes festimeve, fishekzjarreve dhe një atmosfere që shpërtheu në rrugët e Buenos Airesit.

Ndeshja nisi menjëherë në favor të Argjentinës. Julian Alvarez zhbllokoi rezultatin pas vetëm 4 minutash lojë, pas një asisti të Thiago Almada. Ish-sulmuesi i Manchester City u tregua një finalizues i vërtetë, duke e çuar topin në rrjetë. Goli i dytë erdhi shpejt. Pas një aksioni të shkëlqyer të De Paul dhe Paredes, Nahuel Molina dha një kros perfekt për Enzo Fernandez, i cili nuk fali me goditje të saktë.

Brazili u përpoq të reagonte falë një gabimi të mbrojtjes argjentinase. Cristian Romero, i pagabueshëm deri në atë moment, humbi topin pranë zonës, duke i dhënë mundësinë Matheus Cunha të shënonte me një goditje të fortë, duke mposhtur Emiliano Martinez.

Kjo ishte shkëndija e vetme e 5 herë kampionëve të botës në një pjesë të parë të dominuar totalisht nga Argjentina. Përpara pushimit, Mac Allister finalizoi një tjetër aksion të bukur, duke shënuar me kokë pas një asisti të Enzo Fernandez. Pra, e çoi rezultatin në 3-1.

Në pjesën e dytë, Argjentina administroi lojën me qetësi dhe nuk i dha asnjë shans Brazilit të rikthehej. Scaloni bëri disa zëvendësime strategjike, mes tyre edhe aktivizimin e Giuliano Simeone, djali i Cholo Simeone. Ishte pikërisht Giuliano, në debutimin e tij me Argjentinën, që vulosi rezultatin 4-1 me një gol të bukur nga një kënd i vështirë, duke mposhtur portierin brazilian me goditje të fuqishme. Një start ëndrrash për të në kombëtaren "albiceleste".

Me këtë fitore, Argjentina arrin 24 pikë, 8 më shumë se Ekuadori, dhe siguron matematikisht pjesëmarrjen në Botërorin 2026, bashkë me SHBA, Kanadanë dhe Meksikën.

Ndërkohë, Brazili ndodhet në një pozitë të vështirë. Me 21 pikë, barazim me Uruguajin dhe Paraguajin, duhet të presë ndeshjet në vazhdim për ta siguruar kualifikimin në Botërorin e vitit që vjen. Verdhëjeshilët ka vetëm një pikë avantazh ndaj Kolumbisë, e cila aktualisht ndodhet jashtë zonës së kualifikimit direkt.

Përpara ndeshjes, Raphinha kishte premtuar një "mësim historik" për Argjentinën. Por realiteti në fushë tregoi një histori ndryshe: ishin kampionët e botës në fuqi, ata që dhanë leksionin, duke dominuar në çdo aspekt të lojës dhe poshtëruar një Brazil që nuk u fut kurrë në ndeshje.

"Monumental" përjetoi një natë legjendare, mes festës së lojtarëve dhe tifozëve, fishekzjarreve dhe spektaklit të dritave. Një faqe tjetër e lavdishme në historinë e futbollit argjentinas.

Argjentina-Brazili 4-1

Shënues: 4′ Alvarez, 12′ Fernandez, 41′ MacAllister, 71′ Giuliano Simeone / 27′ Matheus Cunha.

Argjentina (4-2-3-1): Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico (76′ Medina); Paredes (82′ Palacios), Fernandez; MacAllister (76′ Paz), De Paul, Almada (68′ Simeone); Alvarez (82′ Correa). Trajner: Lionel Scaloni.

Brazili (4-2-3-1): Bento; Wesley, Marquinhos, Murilo (45′ Ortiz), Arana; André (84′ Ederson), Joelinton (46′ Joao Gomes); Rodrygo (46′ Endrick), Raphinha, Vinicius Junior; Matheus Cunha (69′ Savinho). Trajner: Dorival Junior.