Ndodh për herë të parë/ Gripi i shpendëve paraqitet te delet!

BRITANI- Gripi i shpendëve është zbuluar te delet për herë të parë në botë, kanë njoftuar ekspertët britanikë, megjithëse theksojnë se rreziku për bagëtinë dhe publikun e gjerë është i ulët. Virusi H5N1 u zbulua në një kafshë të vetme në Yorkshire, Angli, pas testimit rutinë që u krye për shkak se tufa mbahej në një vend ku gripi i shpendëve ishte konfirmuar më parë te zogjtë. Bëhet e ditur se asnjë dele tjetër në kope nuk u gjet e infektuar.

Kafsha e infektuar që atëherë është vrarë, me zyrtarin kryesor veterinar të Mbretërisë së Bashkuar duke thënë se janë zbatuar masa të rrepta të biosigurisë për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të sëmundjes.

“Ndërsa rreziku për bagëtinë mbetet i ulët, unë u bëj thirrje të gjithë pronarëve të kafshëve që të sigurojnë pastërti dhe të raportojnë menjëherë çdo shenjë infeksioni në Agjencinë e Shëndetit të Kafshëve dhe Bimëve”, tha Christine Middlemiss.

Gripi i shpendëve mund të shkaktojë sëmundje të rënda, duke përfshirë pneumoni, madje edhe vdekje me ekspertët që ndjekin me kujdes ndryshimet në virusin H5N1, mes frikës se mund të shkaktojë një pandemi njerëzore. Ndërsa Qendra e SHBA-së për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve vëren se nuk ka asnjë provë që H5N1 kalon nga njeriu te njeriu, virusi është zbuluar në një gamë të gjerë kafshësh, përveç shpendëve, duke përfshirë macet, dhelprat, qentë dhe derrat, me ekspertët që thonë se një variant i ri është endemik në lopët qumështore në SHBA.