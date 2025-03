Parashikimi i motit, temperaturat ulen deri në -2 gradë celsius

Si pasojë e prezencës së një qendre të presionit të ulët atmosferik e vendosur përkatësisht mbi Ballkan; Territori Shqiptar do të vijojë; nën ndikimin e kushteve të paqëndrueshme atmosferike ku vranësirat dhe rrebeshet e shiut do të jenë dominante; më të theksuara reshjet do të jenë në zonat Jugore dhe Juglindore ndërsa në zonat e thella malore priten reshje dëbore.

Pjesa e dytë e ditës dhe në vijim; do të sjellin përmirësim të dukshëm të kushteve atmosferike në vend.

Temperaturat e ajrit do të ulen si në orët e mëngjesit edhe të mesditës duke luhatur vlerat ditore nga -2°C vlera më e ulët deri në 16°C vlera më e lartë në rang territori; Era do të fryjë mesatare dhe e fortë duke arritur shpejtësinë mbi 60 km/h nga drejtimi kryesisht Veriplindor duke bërë që në brigjet detare të gjenerohet dallgëzim 4 – 5 ballë.