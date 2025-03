Rama i jep kartën e autonomisë financiare Spitalit Memorial të Fierit dhe kartën menaxheriale 6 të tjerëve

Kryeministri Rama i dha Spitalit Memorial të Fierit kartën e autonomisë financiare, ndërsa 5 spitale të tjera morën kartën e autonomisë menaxheriale.

“Është një mundësi që të vlerësohen sipas punës dhe të vlerësohen sipas rezultateve në punë. Çka do të thotë se dhe shpërblimi financiar nga një shpërblim i barabartë sipas kategorive, kthehet në shpërblim ku sipas performancës, dikush mund të marrë më shumë sesa tavani i kategorisë së vet, ose dikush mbetet te tavani i kategorisë së vet. Sot ne kalojmë në fazën tjetër, nga autonomia menaxheriale e testuar me sukses këtu për një vit, në autonominë financiare. Autonimia menaxheriale tani do testohet në 5 spitale të tjera, 5 të tjerat do marrin pas një viti autonominë financiare”, deklaroi kryeministri.

Gjatë këtij takimi, gjashtë spitale të tjera të vendit; Materniteti “Mbretëresha Geraldinë”, Materniteti “Koço Gliozheni”, Spitali Rajonal Korçë, Spitali Rajonal Elbasan, Spitali Rajonal Gjirokastër dhe Spitali Universitar i Traumës, morën kartën e autonomisë menaxheriale. Kartat iu dorëzuan drejtuesve të institucioneve nga kryeministri Edi Rama.