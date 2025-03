‘Patronazhistët famëzinj!’ Berisha komenton listën e PS

Sali Berisha, Kryetari i Partisë Demokratike, ka komentuar kandidaturat e Partisë Socialiste për zgjedhjet e 11 majit, duke i cilësuar ato si të papërshtatshme dhe të lidhura me korupsionin dhe krimin. Ai theksoi se kandidaturat e PS janë të njohura për dosje të rënda dhe lidhje me skandale korruptive, duke përmendur Taulant Ballën si simbol të kësaj liste. Berisha akuzoi listën e PS-së për përfshirjen e patronazhistëve dhe përpjekjet për të mbrojtur pushtetin me çdo çmim, duke shkelur Kushtetutën dhe ligjin.

Sali Berisha: Të dashur miq, përsëri jam para jush për të diskutuar me ju, për të dëgjuar pyetjet dhe për t’ju përgjigjur komenteve tuaja. Ka qenë një javë hektike, në kuptimin e mbledhjeve të pafundme për përzgjedhjen e kandidaturave, por mendoj se PD paraqet para shqiptarëve kandidaturat më përfaqësuese që ajo ka paraqitur në tërë ekzistencën e saj. Paraqet para shqiptarëve kandidatura që kanë një karrierë politike të gjatë dhe kanë qendruar në pushtet si shërbëtorë të qytetarëve. Shkurtimisht, grupi i parë i listës së Edi Ramës janë që të gjithë pa përjashtim me dosje të rënda Spak-u, aferash korruptive ndër më të mëdhatë dhe lidhje me krimin ndër më të tmerrshme. Simbol i kësaj liste, përveç Edi Ramës vetë, është Taulant Balla. Grupi tjetër, është grupi i patronazhistëve famëzinj, të cilët nuk kanë ligj as moral, mercenarë të vërtetë që shkelin kushtetutën për privilegjet e tyre për të mbrojtur pushtetin. Vendosen në lista, sepse njëri i thotë se Rama është Zeus, se tjetra thotë se, Rama është 10 hapa para. E treta thotë, është brand botëror. Pra, lista e turistëve, është lista, duhet ta themi haptas, është lista më qesharake që është paraqitur ndonjëherë. Sepse, çfarë ndodh? Këta vijnë e shkojnë. Marrin një mandat, rrinë 4 vjet, vazhdojnë punën e tyre dhe merr një grup turistësh tjerë, i sjell, i merr dhe këta i quan fasada, i quan meremetim, këta i quan ripërtëritje. Po ripërtëritja nuk është një proces turistik.