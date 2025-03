Policia greke nxjerr fotot dhe të dhënat e një shqiptari të akuzuar si hajdut profesionist

Zbulohen detajet e 36-vjeçarit të arrestuar për vjedhjen e kuletave të pasagjerëve të tramvajit

Athinë – Policia greke ka bërë publike të dhënat dhe foto të një shqiptari të dyshuar për vjedhje portofolësh të udhëtarëve në tramin e Athinës. Publikimi vjen në përpjekje që qytetarët ta identifikojnë për vepra të mundshme penale që nuk janë zbuluar deri tani nga policia.

Pas një Urdhri përkatës të Prokurorisë së Shkallës së Parë Athinë, po bëhen publike dhe hetime të dhënat e identitetit, fotografitë dhe ndjekja penale e ngritur ndaj një 36-vjeçari të huaj, i cili u arrestua në datë 02.05.2025 nga punonjës policie të Prokurorisë dhe Hetimit të Krimeve Nea Smyrni në Prokurorinë e Hetimit të Krimeve Atikë, tha policia lokale.

Ky është personi i arrestuar:

Ai është Oklend Berberi, 36 vjeç, shtetas i Shqipërisë, raporton noa.al.

36-vjeçari përballet me akuzën për vjedhje të rëndë nga një person që kryen vjedhje me profesion dhe në mënyrë të rregullt, i vetëm dhe me bashkëpunëtorë.

Sipas policisë ai u provua se ka kryer dy vjedhje kuletash nga pasagjerët e TRAM-it në datat 28-1-2025 dhe 4-2-2025 në zonën e Nea Smyrni në Athinë.

Duke qenë se vepra penale e mësipërme cenon interesin legjitim të pasurisë, ky zbulim specifik, në përputhje me Urdhrin e Prokurorit përkatës, synon të hetojë, zbulojë ose ndjekë penalisht krime të natyrës së ngjashme që janë kryer nga i pandehuri ndaj viktimave të tjera dhe të parandalojë një kërcënim për sigurinë publike në lidhje me krimet e mësipërme.

Publikimi i të dhënave dhe fotove do të jetë deri në 13 Maj 2025.

Në këtë kuadër, kërkohet që qytetarët të kontaktojnë në numrat e telefonit 210-9374613 të Prokurorisë dhe Hetimit të Krimeve Nea Smyrni dhe 210-6411111 të Prokurorisë dhe Hetimit të Krimeve Atikë, për të dhënë çdo informacion përkatës. Vërehet se sigurohet anonimiteti dhe konfidencialiteti i komunikimit. /noa.al