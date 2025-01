Rekord i ri ditor i të ardhurave nga arkëtimet e Festës së Pranverës

Arkëtimi ditor i kinemave në Kinë arriti një moment të ri historik të mërkurën, në ditën e Festës së Pranverës, i njohur gjithashtu si Viti i Ri Kinez, duke gjeneruar një fitim mbresëlënës dhe rekord prej 1.805 miliardë juanë (rreth 249 milionë dollarë amerikanë), shkruan “Xinhua”.

Numri i shikuesve të filmave këtë ditë ishte 35.15 milionë.

Të ardhurat dhe numri i shikuesve të filmave tejkaluan rekordin e mëparshëm të vendosur në Vitin e Ri Kinez 2021, njoftoi të enjten Administrata e Filmit në Kinë (CFA).

Festa vjetore e Pranverës është një nga sezonet më fitimprurëse të filmave në Kinë dhe zgjat nga 28 janari deri më 4 shkurt të këtij viti, një ditë më e gjatë se vitet e mëparshme.

Kryesimin për shitjen e biletave e mbajnë gjashtë filma kinezë që debutuan të mërkurën, me zhanre të ndryshme.

“Huajin Securities” vuri në dukje se këto gjashtë publikime të reja mbulojnë një gamë të larmishme zhanresh, duke ushqyer shijet e grupeve të ndryshme të audiencës. Shumica e këtyre filmave kanë vlerësime të larta, me fitime të larta, me reputacion të fortë dhe me fansa të mëdhenj.

Që nga dhjetori i vitit të kaluar, administrata ka inkurajuar institucionet përkatëse të ndajnë rreth 600 milionë juanë në subvencione për filmat, një veprim që analistët thonë se synon të zhbllokojë potencialin e plotë të konsumit të shikuesve të filmit.

“Kaiyuan Securities” parashikon se totali i arkëtimeve do të ketë një rritje prej 6.7 për qind në baza vjetore, për të arritur në 8.54 miliardë juanë gjatë periudhës festive.