Ancelotti ‘driblon’ ofertat stratosferike saudite për yjet e tij: Sa shumë lojtarë duan të vijnë te Real Madridi…

Carlo Ancelotti iu përgjigj mediave para shortit të “play off”-it të Ligës së Kampionëve, ku do të mësohet dihet nëse Real Madridi do të përballet me Manchester City apo Celtic. "Në një botë të përsosur, nuk do t’i luanim këto dy ndeshje shtesë, por gabuam dhe nuk mundëm të hynim në ‘top-8’. Do të jenë të këndshme, këtë mund ta them. Dhe kemi burimet për t’i përballuar", – pranoi italiani në lidhje me dy ndeshjet që skuadra e tij do të luajë, duke rritur gjithashtu numrin total të ndeshjeve në 74.

Irritim për një kalendar të ngarkuar me ndeshje, që nuk iu lë mundësi tjetër dhe me pak mundësi manovrimi: "Nuk ka kohë për përgatitje, është vetëm rikuperim, video dhe ndeshje për 40 ditët e ardhshme. Puna jonë është ta kemi ekipin të gatshëm dhe të përgatitur", – shpjegoi ai.

Ndeshja e tretë radhazi jashtë fushe: "Pres një ndeshje të komplikuar dhe të vështirë si gjithmonë, është një moment i rëndësishëm për La Liga-n, për të gjitha ekipet. Pikët që janë në lojë tani fillojnë të jenë më të rëndësishme se ato të fillimit, kemi një avantazh dhe duam të vazhdojmë kështu".

Shorti i Ligës së Kampionëve: "Mendoj se çdo ndeshje mund të varet nga sezoni, gjithçka ka ndikim në sezon. Duhet të mendojmë për ndeshjet që duhet të luajmë, që janë shumë. Që nga sot deri në pushimin e marsit kemi 13 ndeshje, që janë shumë. Çdo ndeshje është jetike nga sot, sepse po luajmë shumë".

A ndryshon diçka nëse është City apo Celtic: "Nuk kemi kohë për përgatitje, është vetëm rikuperim, video dhe ndeshje për 40 ditët e ardhshme. Puna jonë është ta kemi ekipin të gatshëm dhe të përgatitur. Po ashtu, duhet të mbajmë të motivuar ata që luajnë më pak, sepse do të jenë thelbësorë në këtë periudhë të sezonit. Duhet të kuptojmë herë pas here rotacionin e disa lojtarëve për ta mbajtur ekipin sa më të motivuar të jetë e mundur. Kam nevojë për të gjithë ekipin në këtë periudhë të sezonit".

Rodrygo në të majtë: "Kjo është një pyetje e mirë, sepse mund të jetë një temë diskutimi. Ai ndjehet shumë mirë në krahun e majtë, por ka dhënë shumë edhe në krahun e djathtë. Mendoj se është një lojtar i plotë, jemi të vetëdijshëm që preferon më shumë krahun e majtë, por dikush duhet ta bëjë një sakrificë".

Më shumë për Rodrygo dhe ofertën nga Arabia Saudite: "E kam të vështirë të flas për të ardhmen e futbollistëve, sepse janë vendime personale. Por ajo që shoh është se ata që janë këtu, janë shumë të lumtur dhe duan të qëndrojnë sa më gjatë të jetë e mundur. Duan të fitojnë tituj, të kontribuojnë. Pastaj, çfarë mendon çdo lojtar i veçantë, nuk e di.

Edhe unë kam vështirësi të flas për të ardhmen time, imagjinoni për të ardhmen e futbollistëve. Ajo që shoh, ashtu siç dëgjoj, është se ka shumë lojtarë që do të donin të ishin në vendin e Rodrygo, ashtu si në atë të Vinicius.

Ka shumë lojtarë që duan të luajnë në këtë klub, në këtë ekip, me këtë fanellë. Shumë, shumë. Tani, nuk më pëlqen të jap emra, por ka shumë lojtarë që duan të vijnë këtu. Disa, madje, askush nuk do t’i imagjinote. Kjo është historia dhe fuqia e këtij klubi. Imagjinoni trajnerët që duan të vijnë këtu (qesh)".

Kthimi i Vinicius dhe kontroll mbi protestat e tij: "Mendoj se ai është i vetëdijshëm për atë që duhet të bëjë në fushë, sepse është një person i pjekur. Është stërvitur mirë, e shoh të freskët fizikisht, mund t’i japë shumë ekipit në ndeshjen e nesërme".