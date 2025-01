A do t’i shohim përsëri ‘bëmat’ e tij dhe Messit në futboll? CR7: Do ishte shumë mirë…, por e shoh të vështirë

Cristiano Ronaldo ka folur për dominimin e tij dhe të Lionel Messit në futboll gjatë dy dekadave të fundit dhe nëse dikush do të arrijë ndonjëherë të përsërisë shifrat e tyre mbresëlënëse: "Do të doja që kjo të ndodhte, do të ishte shumë mirë për futbollin…, por e shoh të vështirë".

Ronaldo dhe Messi kanë thyer rekorde të panumërta, duke fituar “Topin e Artë” plot 13 herë së bashku, si dhe kanë dominuar me statistika të jashtëzakonshme në nivel klubesh e kombëtaresh. Me një brez të ri lojtarësh si Mbappé, Haaland dhe Vinícius Jr., pyetja mbetet: A do të mundet dikush t’iu afrohet shifrave të CR7 dhe Messit?

Cristiano Ronaldo ka shprehur dëshirën për një rikthim të mundshëm te Real Madridi, tashmë jo si futbollist, duke e cilësuar “Santiago Bernabéu” si "vendin më të lumtur" në karrierën e tij futbollistike.

Gjatë kohës së tij te Real Madridi (2009-2018), Ronaldo shënoi 450 gola në 438 ndeshje dhe fitoi 4 tituj të Ligës së Kampionëve, duke u bërë lojtari më i suksesshëm në historinë e klubit të bardhë.

Aktualisht, Ronaldo luan për Al-Nassr në Arabinë Saudite, por ka shprehur gjithmonë respekt dhe dashuri për Real Madridin e tifozët e tij.

Nëse një rikthim te Real Madridi do të ndodhte, do të ishte një ngjarje e rëndësishme për klubin dhe tifozët, duke kthyer një legjendë të futbollit përsëri në “Santiago Bernabéu”, tashmë me rol drejtues.