Berisha: Më 8 shkurt Tirana do të njohë protestën më të madhe në gjithë ekzistencën e saj

Pjesë nga fjala e Berishës:

Beteja jonë ndalet vetëm në fitore. Por këtu duhet të mobilizojmë të madh e të vogël, shqiptarët brenda dhe jashtë vendit dhe të ndërmarrim një seri aktesh mosbindje civile. Jemi në betejë me diktaturën, asnjë njeri nuk duhet ta harrojë këtë. Nuk duhet që qetësia e një dite apo e një jave të na bëjë të harrojmë se kemi diktaturë përpara. Jo. Ne do fitojmë! Këto janë përpëlitje. Marrin dhe një përgjigje në këtë mënyrë të gjithë shërbëtorët e këtij regjimi. Duhet të ngrihemi më të fuqishëm se kurrë. Jemi të sigurt në fitore. Po ecim drejt fitores. Nuk mund të na e marrë Edi Rama ne me këto mjete që po përdor. Pse mor zotëri do u heqësh të drejtën tij 1 milion shqiptarëve të drejtën për të votuar? Ne do ua sigurojmë atyre të drejtën. Do apo nuk do Edi Rama, ata do votojnë. Është një çështje shumë e madhe. Po kështu e keni parë ju çdo javë, çdo ditë vendime se si të shpërndajë para për të grumbulluar para për vete dhe klanin e tij. Ju lutem shumë, kudo që t’i shihni zyrtarët, të cilët ligji i ndalon të marrin pjesë në fushatë elektorale, i gjuani me domate dhe vezë dhe i regjistroni dhe i fotografoni. I garantoj se do të dënohen shumë rëndë dhe se krimi elektoral do të shpallet krim i rëndë. O do shpëtojë Shqipëria nga krimi elektoral dhe shqiptarët do votojnë, ose pastaj të ardhme vendi nuk ka. Ky vend nuk mund të ketë të ardhme në këtë mënyrë. E ka zbrazur vendin në mënyrë të tmerrshme dhe kërkon të mbajë pushtetin se është i zhytur në krime gjer në veshë. I iku tani edhe ai mbrojtësi i tij, Xhorxh Soros. Ne e kemi betejë të shenjtë këtë betejë. E kemi betejë për shqiptarët, nuk meritojnë kurrë një diktaturë. Janë në kaos të madh, në një luftë të egër të brendshme më keq se të ishin ujqër dhe çakej. Në një tmerr të brendshëm. Por e meritojnë plotësisht dhe unë i garantoj se ligji do veprojë mbi të gjitha krimet që kanë kryer. Nxjerr zëdhënësin e tij dhe paraqet platformën e hetimit të krimit elektoral, duke fjetur mbi dosje monstruoze të krimit elektoral. Dosjet monstruoze nuk i heton dhe mendon se do mashtrojë shqiptarët. Absolutisht do jetë njeriu që do të paguajë çmimin më të shtrenjtë për këto krime. Dhe organizata e tij kriminale. Natyrisht Edi Rama i pari se Altin Lala zbaton çfarë i thotë Rama. Dosjet Metamorfoza janë 50 përqind e tyre plot krim elektoral. Si i thoshte ai Taulant Ballës, m’i arresto ti pak ata, që të marrësh votat. Dhe ky i arrestonte. Ka kaq shumë aty. Dhe ky tani kujton se na mashtron duke nxjerrë një zëdhënës që gjoja po heton krimin elektoral. Krimin elektoral do e hetojmë ne dhe do e hetojmë shumë me rreptësinë më të madhe ligjore. Ndaj dhe një angazhim i përgjithshëm, mosbindja civile, diversifikimi do jetë në funksion të qëllimeve tona. Me datën 8 e gjithë Shqipëria zbret në Tiranë. Takimet me emigracionin dhe diasporën vazhdojnë siç kanë vazhduar. Dhe unë shpreh mirënjohje ndaj të gjithë shqiptarëve në emigracion dhe diasporë për takimet dhe për ju që i keni takuar dhe keni bërë takime shumë të mira. Por tani, po vazhdoi kështu, takimet do përqendrohen totalisht në qytetet me ambasadat shqiptare dhe ambasadat e narkoshtetit do kenë ditë të vështira. Ftoj emigracionin dhe diasporën të vendosin komunikime urgjente me parlamentarët e tyre, të denoncojnë përjashtimin e tyre nga qeveria shqiptare nga e drejta e votës. Duhet që nesër të nisim punën, takime në të katër anët e Shqipërisë. Të merrni masa, të siguroni mundësi transporti, Tirana duhet të njohë protestën më të madhe në gjithë ekzistencën e saj. Fati i votës së lirë varet nga ne, jo nga Edi Rama. Ne duhet të përmbushim misionin tonë.