‘Vetëm PS e antarëson Shqipërinë në BE?’ Kallas ‘rrëzon’ Ramën: Duhet bashkëpunim i të gjitha palëve!

Tiranë, 8 prill 2025- Shefja e politikës së Jashtme të Bashkimit Europian, Kaja Kallas po zhvillon sot një konferencë të përbashkët për mediat me kryeministrin Edi Rama. Gjatë fjalës së saj, Kallas u shpreh se Shqipëria është një aleate e Bashkimit Europian.

Ajo u shpreh se BE ka dëshirë të zhvillojë bashkëpunimin si për të luftuar kërcënime hibride, apo sulmet kibernetike. Kallas tha se nuk ka rrugë të shkurtër për në BE, përveçse duke përmbushur reformat. Ajo deklaroi se ardhmja e Shqipërisë është në BE.

"Shqipëria është një aleate e Bashkimit Europian. Vendimi për të zbatuar sanksionet ndaj Rusisë tregon përkushtimin tuaj ndaj vlerave të BE e kuptoj se nuk është gjithnjë e lehtë për t’u bërë politikisht. BE është e angazhuar sa i përket Shqipërisë, bashkëpunimi sjell të mira për të dy palët. Jemi partneri më i fortë tregtar. Sot lancojmë edhe dialogun e parë BE – Shqipëri për sigurinë dhe mbrojtjen, është një hap i rëndësishëm. Kemi dëshirë të zgjerojmë bashkëpunimin si për të luftuar kërcënime hibride, apo sulmet kibernetike.

13 milionë euro me anë të mekanizmit europian të paqes për FA në Shqipëri. Bashkëpunimi ynë shkon përtej sigurisë, Shqipëria ka një axhendë ambicioze, për anëtarësim brenda dy viteve të ardhshme. Nuk ka ndonjë rrugë të shkurtër për në BE përveçse përmbushjes së reformave. Keni mbështetjen tonë të plotë për grup kapitujt e tjerë. E ardhmja e Shqipërisë është në Bashkimin Europian.", tha Kallas.

"Vetëm PS mund të anëtarësoj vendin në BE"/ Kaja Kallas ‘rrëzon’ Ramën: Duhet bashkëpunim i të gjitha palëve

Kallas: Unë vij nga një vend që tashmë është anëtarësuar. Për anëtarësim duhet bashkëpunimi i të gjithë palëve. Ajo që kuptoj është që në Shqipëri qytetarët e japin mbështetjen për anëtarësimin gjerësisht.