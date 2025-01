Arbitri i Premier League bën zbulimin e papritur: Ua kam fshehur të gjithëve, jam homo*eksual

David Coote, ish-gjyqtari i Premier League, ka kërkuar falje publike për veprimet e tij, që çuan në përjashtimin e tij nga Organizata e Gjyqtarëve të Futbollit Profesionist (PGMOL) dhe ka dalë hapur si homoseksual. Kjo është hera e parë që Coote jep një intervistë, që nga përjashtimi i tij nga PGMOL.

Coote u pushua nga detyra në dhjetor 2023 pasi u gjet se kishte shkelur seriozisht kushtet e kontratës së punës, duke e bërë pozicionin e tij të pamundur. Pushimi erdhi pas një hetimi mbi një video që duket se tregonte Coote duke bërë komente fyese për Liverpool-in dhe ish-trajnerin e tij, Jürgen Klopp. Videoja u përhap gjerësisht në rrjetet sociale në nëntor 2023.

Hetimi i PGMOL përfshiu edhe një video të dytë, që u publikua në nëntor, e cila duket se tregonte Coote duke thithur një substancë të bardhë, gjoja gjatë “Euro 2024”, ku ai ishte një nga asistencët e VAR-it për kompeticionin e Gjermanisë. UEFA caktoi gjithashtu një hetues etike për ta shqyrtuar çështjen e tij.

Coote refuzoi pretendimin (akuzën) se ai ra dakord për të dhënë një karton të verdhë para ndeshjes së Leeds United kundër West Bromwich Albion në tetor 2019. Federata Angleze e Futbollit (FA) po e heton ende këtë pretendim.

Në një intervistë për gazetën “The Sun”, Coote, 42 vjeç, tha: "Ndjeva një ndjenjë të thellë turpi gjatë adoleshencës sime. Nuk iu tregova prindërve të mi se isha homoseksual derisa mbusha 21 vjeç. Nuk ua thashë këtë gjë miqve tim derisa mbusha 25 vjeç.

Seksualiteti im nuk është e vetmja arsye që më çoi në atë pozicion, por nuk do të isha i sinqertë nëse nuk do të thoja që jam homoseksual dhe kam pasur vështirësi të mëdha duke e fshehur këtë. Fshehja e emocioneve të mia si gjyqtar i ri dhe fshehja e seksualitetit tim ishte një cilësi e mirë si gjyqtar, por një cilësi e tmerrshme si njeri. Kjo më çoi në një seri sjelljesh të gabuara".

Ai shtoi: "Kam pasur probleme me vetëbesimin dhe kjo lidhet me seksualitetin tim. Jam homoseksual dhe kam luftuar për të ndjerë krenari për veten një periudhë të gjatë kohe. Kam pësuar abuzime shumë të pakëndshme gjatë karrierës sime si gjyqtar, të shtoja edhe seksualitetin tim në to do të ishte vërtetë e vështirë".

Coote dha gjithashtu një deklaratë për “Sky Sports News”, ku tha: "Kjo ka qenë një nga periudhat më të vështira të jetës sime. Marr përgjegjësi të plotë për veprimet e mia, të cilat ishin shumë nën standardet që priteshin nga unë. Jam vërtetë i penduar për çdo ofenndim që kam bërë dhe negativitetin që solla në imazhin e lojës që e dua.

Shpresoj që njerëzit të kuptojnë se ato ishin momente private të marra gjatë kohërave shumë të vështira të jetës sime. Ato nuk pasqyrojnë atë që jam sot, ose atë që mendoj. Fokusi tani është të vazhdoj të prioritizoj shëndetin dhe mirëqenjen time mendore. Shpresoj që përvojat e mia, si në fushë, ashtu edhe jashtë saj, të mund të përdoren në futboll në një të ardhme të afërt.

Së fundi, dua t’i falënderoj të gjithë ata që më kanë mbështetur kohët e fundit, veçanërisht familjen, miqtë, kolegët e mëparshëm, PGMOL dhe Howard Webb, si dhe shumë njerëz në futboll. Falënderoj gjithashtu të gjithë të panjohurit që më kanë dërguar fjalë inkurajimi dhe mbështetje, i kam vlerësuar më shumë sesa mund ta shpreh me fjalë".