Sukseset shpërblehen, Spanja i rinovon kontratën trajnerit të kombëtares deri më 2028

Luis de la Fuente do të vazhdojë të jetë trajner i kombëtares spanjolle deri në vitin 2028. Federata Mbretërore Spanjolle e Futbollit (RFEF) ka njoftuar rinovimin e kontratës së tij, e cila do të zgjasë deri në përfundimin e Kampionatit Europian të vitit 2028. Vendimi është bërë publik gjatë mbledhjes së Bordit Drejtues të RFEF, të mbajtur këtë të hënë, më 27 janar, në Las Rozas.

Trajneri i “La Rioja” do ta vazhdojë marrëdhënien e tij me RFEF përtej Kupës së Botës 2026, që do të zhvillohet në SHBA, Kanada dhe Meksikë, saktësisht deri në Europianin 2028, i cili do të mbahet në Mbretërinë e Bashkuar dhe Republikën e Irlandës. Marrëdhënia e tij me RFEF ka nisur në vitin 2013, kur u bashkua me kombëtaret e moshave, ndërsa më 12 dhjetor 2022 u emërua si trajner i ekipit kombëtar të parë spanjolle.

Gjatë periudhës së tij si trajner i kombëtares, De la Fuente ka fituar disa trofe të rëndësishëm për Spanjën, përfshirë Kampionatet Europiane U-19 (2015) dhe U-21 (2019), medaljen e artë në Lojërat Mesdhetare (2018) dhe medaljen e argjendtë në Lojërat Olimpike të Tokios 2020. Kulmi i sukseseve të tij është arritur së fundi me ekipin kombëtar, duke fituar “Nations League” (2023) dhe Kampionatin Europian (2024).

Rinovimi i kontratës nuk ka qenë i vështirë për t’u arritur, pasi që në fillim ka ekzistuar mirëkuptim mes palëve për vazhdimin e De la Fuente si trajner i kombëtares. Drejtuesit aktualë të federatës e kanë kuptuar plotësisht atë që kërkonte trajneri dhe, në përputhje me normat e pagave të trajnerëve, kanë njohur vlerën e punës së tij.

Procesi i ndryshimeve brenda federatës kishte shtyrë arritjen e marrëveshjes përfundimtare, ndërsa drejtimin e përkohshëm e kishte Pedro Rocha. Megjithatë, pengesat e hasura në këtë rrugë vetëm sa vonuan nënshkrimin e një kontrate, që trajneri e meritonte prej kohësh.

Tashmë, De la Fuente dhe stafi i tij teknik kanë jo vetëm një kontratë të re, por edhe mbështetjen e tifozëve e të drejtuesve, të cilët besojnë fuqishëm në punën e tij. Hapi i radhës do të jetë rikthimi i një strukture sportive në federatë, diçka që është bërë e domosdoshme pas ristrukturimit të fundit.