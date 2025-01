Para disa ditësh u shpall ‘miss’, modelja 21-vjeçarja ndërron jetë

ANGLI- Chloe Roberts, vetëm 21 vjeçe, ndërroi jetë pak ditë pas kurorëzimit si “Miss Royal Somerset 2025”. 21-vjeçarja ishte një modele dhe aktiviste e përkushtuar, e cila përdori çdo platformë për të adresuar çështjet e shëndetit mendor.

Ajo drejtonte edhe një podcast të quajtur “Talk It Out”, ku sfidonte stereotipet e lidhura me industrinë e garave të bukurisë. Triumfin e saj në Miss Somerset e kishte dedikuar jo vetëm për të mbështetur komunitetin, por edhe për të krijuar një ndikim pozitiv dhe për të inkurajuar njerëzit të flasin hapur për sfidat e tyre mendore. Shkaqet e vdekjes së saj mbeten të paqarta, por lajmi është konfirmuar nga media britanike dhe burime të afërta me të.