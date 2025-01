Gati për një upgrade; Çfarë të prisni nga gjenerata e re e smartphone-ve Galaxy S25

Pak ditë më parë Samsung prezantoi gjeneratën e re të smartphonëve Galaxy dhe gjithçka mund të themi është se kjo seri shkon paralel me inteligjencën artificiale dhe ajo që mund të bëni me një nga këto pajisje është thjesht spektakolare. Përsosmëria e harduerit, softuerit, dizajnit e të gjithë elementëve të tjerë është në harmoni perfekte.

Lexoni më poshtë se çfarë risish sjell Samsung me Galaxy S25, S25+ dhe S25 Ultra

Dizajni: pak më i hollë

Për sa i përket dizajnit, Samsung krenohet me një dizajnt të pakohë e të pametë midis tre modeleve të tij: S25, S25+ dhe S25 Ultra. Këta janë telefona inteligjentë përkatësisht 6,2" (Full HD +), 6,7" (QHD +) dhe 6,9" (QHD +), të gjithë në 120 Hz, me skaje të rrumbullakosura, por me skaje të sheshta. Këtë telefonë janë 0.4 mm më të hollë në krahasim me gjeneratën e mëparshme. Sidoqoftë, duhet të theksohet se ekrani i S25 Ultra është zmadhuar pak: 6.9 inç, krahasuar me 6.8 inç për S24 Ultra.

Siguria: pa kokëçarje për 7 vjet!

Galaxy S25 janë të gjithë të vlerësuar me IP68, niveli më i lartë i rezistencës ndaj pluhurit dhe ujit (zhytje në më shumë se një metër, për një orë). Pjesa e përparme dhe e pasme e telefonave inteligjentë mbrohen nga gjenerata e fundit e xhamit: Armor Aluminium dhe Gorilla Glass Victus 2 për S25 dhe S25+; Titanium dhe Gorilla Glass Armor 2 për S25 Ultra. Samsung njofton se këtë smartphone janë prodhuar për të suportuar deri në shtatë vjet përditësime dhe shtatë vjet përditësime sigurie. Pra qëllimi i Samsung mbetet të krijojë pajisje që zgjasin dhe t’u ofrojnë më të mirën përdoruesve për vite me radhe.

Krijimtari në një tjetër nivel

Galaxy S25 dhe S25+ kanë kamera të pasme 50, 12 dhe 10 megapikselë me zmadhim optik 2x dhe 3x. Galaxy S25 Ultra vjen me sensorë 200, 50, 10 dhe 50 megapikselë, me zmadhimin optik x2, x3, x5 dhe x10. S25 Ultra arrin të shfaqë katër herë më shumë detaje dhe të përfitojë nga 34% më shumë dritë në sajë të sensorit të tij me kënd ultra të gjerë 50 megapikselë. Telefoni inteligjent premium gjithashtu krenohet me aftësinë për të filmuar në modalitetin LOG (që do të thotë të bëjë video çfarë është formati RAW për fotografinë). Rezultati: imazhe që mund të punohen në post-produksion, më fluide, me një cilësi të vërtetë kinemaje.

Fuqi e paimagjinueshme

Seria Galaxy S25 fuqizohet nga procesori më i fundit Snapdragon 8 Elite “për Galaxy”, i mbështetur nga 12 GB RAM. Kjo është një fuqi e konsiderueshme për një pajisje të tillë, me një CPU që është 37% më i fuqishëm, 32% më shumë fuqi grafike (GPU) dhe 43% më shumë kapacitet për të ekzekutuar AI (NPU). I preantuar në nëntor 2024, ky çip ultra i fuqishëm e bën smartphone-in tuaj një central energjie.

AI: e pranishme në të gjitha nivelet

Mesazhi i Samsung është i qartë: t’i bëni këto S25 "një mik me të cilin mund të flisni natyrshëm, të keni ndihmën e nevojshme përpara se ta kërkoni dhe t’ju propozojë zgjidhje të shpejta e efikase e jo vetëm. Inteligjenca artificiale tani funksionon edhe në modalitetin e zërit, dhe jo më vetëm me shkrim: përdoruesi pyet me zë, AI përgjigjet gjithashtu me zë. Është thjesht mbresëlënëse. Për pjesën tjetër, telefonat inteligjentë Samsung kombinojnë funksione të panumërta të inteligjencës artificiale, si për produktivitetin (përkthim, përmbledhje, etj.) ashtu edhe për funksionet argëtuese, redaktimi etj., të cilat mund t’i zbuloni duke e bërë tuajin apo duke na ndjekur për më shumë të reja rreth kësaj gjenerate jetëndryshuese.