Nga të bërit biznes përmes telefonit tek kalimi i kohës së lirë, këtë produktivitet jua jep vetëm një pajisje, Galaxy Z Fold6

Këtë verë Samsung, prezantoi gjeneratën e re të pajisjeve të palosshme dhe këto të fundit janë të fuqizuara nga inteligjenca artificiale. Që do të thotë se çdo komunikim dhe çdo detyrë do të jetë më e lehtë për ju dhe çdo hobi apo interes do të jetë në rritje.

Pajisjet e reja Galaxy Z Fold6 dhe, Galaxy Z Flip6 do të çojnë në një tjetër nivel produktivitetin tuaj dhe aftësinë për të bërë disa gjëra njëkohësisht. Por le të zbulojmë disa nga karakteristikat e reja të këtyre pajisjeve dhe veçanërisht Galaxy Z Fold – smartphone me ekranin më të madh të palosshëm.

Ekran i madh i bashkuar me inteligjencë artificiale, garantojnë argëtim dhe produktivitet. Karakteristika që duam më shumë nga smartphone-i Galaxy Z Fold6 është padyshim ekrani i madh, por këtë herë fuqizuar nga inteligjenca artificiale e shndërron këtë pajisje në një central të fuqishëm produktiv dhe kreativ.

Galaxy Z Fold6 ju mundëson të evoluoni mënyrën se si punoni, luani dhe qëndroni të informuar. Aplikacioni si Note Assist në Samsung Notes eshtë për shembull ideal, për njerëzit që janë gjithmonë të lidhur me punën.

Note Assist ofron përkthim, përmbledhje dhe formatim automatik për shënime të thjeshta takimesh. Plus, një veçori e transkriptit e integruar rishtazi mundëson transkriptimin, përkthimin dhe përmbledhjen e regjistrimeve zanore direkt në Notes. Tekstet në materialët PDF mund të përkthehen dhe të mbivendosen në mënyrë të përsosur përmes veçorisë së përkthimit të PDF Overlay në Notes– dhe madje mbështet tekstin në imazhe dhe grafikë.

Galaxy AI ka përmirësuar gjithashtu komunikimin pa pengesa në Galaxy Z Fold6. Në sajë të ekranit të dyfishtë, Interpreter vjen me një modalitet të ri bisede që u mundëson të dyja palëve të shikojnë me lehtësi përkthimet në ekranet kryesore dhe të kapakut për ndërveprime më të natyrshme.

Interpreter, Live Translate që përkthen thirrjet telefonike drejtpërdrejt në pajisjen tuaj në kohë reale, e modalitete të tjera tani po shtrihen përtej aplikacioneve të telefonatave të vetë Samsung-ut në një përzgjedhje të aplikacioneve të njohura të palëve të treta.

Përpos produktivitetit, Galaxy Fold6 shquhet dhe për kreativitetin. ProVisual Engine vjen me përvoja të avancuara të redaktimit me Photo Assist. Portrait Studio, Instant Slow-mo, Nightography, etj., janë vetëm disa nga opsionet që do të përmirësojnë përmbajtjen tuaj online.

Çfarë do të donit më shumë nga një smartphone?? Bëjeni tuajin dhe eksploroni çdo karakteristikë të një prej telefonëve më të mirë të vitit.

Nëse e keni me ngut dhe kërkoni informacion mbi një produkt, apo thjesht një imazh Circle to Search ju vjen në ndihmë. Mjafton të rrethoni imazhin për të cilin dëshironi të keni më shumë info dhe voila.

Dhe për të gjithë ata që e admirojnë këtë opsion, por kanë një tjetër buxhet, Samsung Electronics njoftoi disponueshmërinë e Circle to Search with Google për seritë e zgjedhura Galaxy A, duke zgjeruar më tej përhapjen e AI-së mobile në më shumë pajisje në ekosistemin Galaxy.

Ky përmirësim nënvizon përkushtimin e vazhdueshëm të Samsung dhe Google për të ofruar teknologjinë më të mirë mobile për sa më shumë përdorues të jetë e mundur. Circle to Search është një mënyrë e re për të kërkuar çdo gjë duke përdorur një gjest të thjeshtë – pa kaluar nëpër aplikacione të tjera. Me rezultate të fuqizuara nga AI që ofrojnë informacion dhe kontekst të pasur, Circle to Search përmirëson përvojën e kërkimit në tjetër nivel.