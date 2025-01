Dalin pamjet nga shërbesa e Liturgjisë Hyjnore para trupit të Kryepeshkopit në Mitropolinë e Athinës, të pranishëm Mitsotakis dhe Beleri

GREQI- Në Mitropolinë e Athinës po kryhet shërbesa e Liturgjisë Hyjnore para trupit të Kryepeshkopit Anastas Janullatos, i cili u nda nga jeta paraditen e djeshme. Liturgjinë Hyjnore do ta kryesojë nënkryetari i Sinodit të Shenjtë, Mitropoliti i Nafpaktos dhe i Shën Vlasit, Jerotheosi.

Pas përfundimit të saj, Kryepeshkopi i Athinës dhe i gjithë Greqisë, Jeronimos, do të mbajë një shërbesë për shpirtin e të ndjerit. Në këtë shërbesë ka marrë pjesë kryeministri, Kyriakos Mitsotakis, kryetari i PASOK-ut, Nikos Androulakis, eurodeputeti Fredi Beleri dhe politikanë tjerë të Greqisë. Trupi i ndjerë i Kryepeshkopit do të qëndrojë në Katedralen e Shenjtë të Athinës, ku do të vendoset për nderime publike deri në orët e mëngjesit të së hënës, kur do të sillet në Shqipëri.