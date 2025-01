Horoskopi i Paolo Fox për të shtunën 25 janar 2025

Mirësevini në takimin e përditshëm me horoskopin e Paolo Fox, astrologut të famshëm që prej vitesh na udhëzon nëpër mrekullitë e kozmosit.

Nesër, e shtunë, 25 janar 2025, planetët lëvizin, duke krijuar një përzierje energjish unike për të gjitha shenjat e zodiakut.

Le të zbulojmë dashurinë , punën dhe shëndetin në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi (21 Mars – 20 Prill)

♈ – Zjarr: E nesërmja do të jetë një ditë e mbushur me veprime dhe vendosmëri. Marsi në shenjën tuaj ju shtyn të merrni situatat e lëna pezull në dorë. Në dashuri, është momenti i duhur për të sqaruar një keqkuptim, por kujdes mos u mbingarkoni nga impulsiviteti. Në punë, mund të shfaqen mundësi të reja, por duhet të veproni me kujdes. Mos harroni: durimi është një virtyt. Mos e teproni me konkurrencën!

Këshilla e Paolo Fox: Përqendrohuni në prioritetet tuaja dhe dëgjoni ata që ju rrethojnë.

Demi (21 Prill – 20 Maj)

♉ – Tokë: Yjet ju sugjerojnë të merrni një pauzë dhe të reflektoni mbi zgjedhjet tuaja të fundit. Në dashuri, Afërdita ju bën veçanërisht tërheqës, por kini kujdes të mos ushqeni xhelozi. Në punë, është koha për të vlerësuar strategji të reja: mos kini frikë të dilni nga zona juaj e rehatisë.

Këshilla e Paolo Fox: Bëhuni më fleksibël dhe lejoni ndryshimin të hyjë në jetën tuaj.

Binjakët (21 Maj – 21 Qershor)

♊ – Ajër: Nesër shpirti juaj kurioz do të jetë më aktiv se kurrë. Mërkuri, planeti juaj udhëheqës, ju dhuron intuitë të shkëlqyera. Megjithatë, mund të ndiheni të mbingarkuar nga shumë angazhime. Në dashuri, shmangni të qenit tepër racional: ndonjëherë emocionet duhet të përjetohen pa u analizuar shumë. Në punë, është momenti perfekt për të nisur një projekt të ri.

Këshilla e Paolo Fox: Mos nënvlerësoni rëndësinë e pushimit.

Gaforrja (22 Qershor – 22 Korrik)

♋ – Ujë: Hëna ju bën më emocionalë se zakonisht, por pikërisht përmes emocioneve do të gjeni forcë dhe frymëzim. Në dashuri, është momenti për të hapur zemrën tuaj dhe për të lënë veten të lirë. Në punë, mund të ndiheni të pamotivuar: përpiquni të përqendroheni te aspektet pozitive të asaj që bëni.

Këshilla e Paolo Fox: Mos lejoni që frikërat t’ju bllokojnë rrugën.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

♌ – Zjarr: Nesër do të jeni protagonist absolut sajë mbështetjes së Jupiterit. Në dashuri, jeni të parezistueshëm: shfrytëzojeni këtë energji për të forcuar lidhjet ekzistuese ose për të bërë njohje të reja. Në punë, idetë tuaja do të vlerësohen, por kini kujdes të mos i impononi me shumë forcë.

Këshilla e Paolo Fox: Bujaria është çelësi për të fituar zemrat e të tjerëve.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

♍ – Tokë: Dita duket e qetë, por mos nënvlerësoni sfidat e vogla të përditshme. Në dashuri, është momenti për të sqaruar çdo dyshim me partnerin. Në punë, ndjeshmëria juaj praktike do t’ju ndihmojë të zgjidhni një problem të ndërlikuar.

Këshilla e Paolo Fox: Mos jini shumë kritik ndaj vetes: lejojeni veten të ndiheni më të lehtë.

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

♎ – Ajër: Afërdita në një pozicion të favorshëm ju sjell një ditë plot harmoni dhe bukuri. Në dashuri, është momenti për t’i kushtuar kohë personit të zemrës ose për të bërë njohje të reja. Në punë, bashkëpunimet janë të favorizuara, por mos lini pas dore detajet.

Këshilla e Paolo Fox: Ushqeni krijimtarinë tuaj dhe ndiqni intuitën.

Akrepi (23 Tetor – 22 Nëntor)

♏ – Ujë: Vendosmëria juaj do të jetë arma juaj më e fortë nesër. Në dashuri, mund të përjetoni një moment të pasionit të madh, por kini kujdes të mos bëheni shumë posesiv. Në punë, është momenti për të synuar lart dhe për të ndjekur qëllimet tuaja me këmbëngulje.

Këshilla e Paolo Fox: Mos lejoni që xhelozia të shkatërrojë atë që keni ndërtuar.

Shigjetari (23 Nëntor – 21 Dhjetor)

♐ – Zjarr: Dëshira juaj për aventurë do të jetë në kulm. Në dashuri, është momenti për të bërë diçka speciale me partnerin ose për të nisur njohje të reja. Në punë, Jupiteri ju ndihmon të kapërceni pengesat: përfitoni për të avancuar me iniciativat tuaja.

Këshilla e Paolo Fox: Mos humbni nga sytë qëllimet tuaja afatgjata.

Bricjapi (22 Dhjetor – 20 Janar)

♑ – Tokë: Nesër do të jeni veçanërisht të përqendruar dhe të vendosur. Në dashuri, është momenti për të lënë mënjanë punën dhe për t’u përkushtuar jetës në çift. Në punë, disiplina juaj do të sjellë rezultate të rëndësishme, por mos neglizhoni mirëqenien tuaj.

Këshilla e Paolo Fox: Bëni një hap pas dhe lejojeni veten një pauzë të merituar.

Ujori (21 Janar – 19 Shkurt)

♒ – Ajër: Yjet ju ftojnë të eksperimentoni dhe të guxoni. Në dashuri, është momenti për të thyer rutinën dhe për të surprizuar partnerin. Në punë, krijimtaria juaj do të jetë çelësi për të zgjidhur një problem të ndërlikuar.

Këshilla e Paolo Fox: Mos kini frikë nga gjykimi i të tjerëve: ndiqni zemrën tuaj.

Peshqit (20 Shkurt – 20 Mars)

♓ – Ujë: Nesër do të jeni veçanërisht të ndjeshëm ndaj energjive përreth jush. Në dashuri, është momenti për të lënë emocionet të udhëheqin dhe për të përjetuar plotësisht ndjenjat tuaja. Në punë, shmangni shpërqendrimet dhe përqendrohuni te objektivat kryesore.

Këshilla e Paolo Fox: Besoni intuitës tuaj: ajo do t’ju udhëheqë në drejtimin e duhur. /noa.al