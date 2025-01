Horoskopi ditor nga Suzan Miler, e shtunë 25 Janar 2025

Të nderuar lexues, ky është horoskopi ditor nga Suzan Miler që noa.al jua sjell në këtë përkthim ekskluziv për ditën e shtunë 25 janar 2025.

Dashi 21 Mars – 19 Prill

Marrëdhëniet mund të bëhen më romantike pasi Afërdita, planeti i dashurisë, krijon një lidhje të bukur dhe harmonike me Marsin, planetin e pasionit. Me këtë energji të mrekullueshme planetare që ndodh në zonat imagjinative dhe të dashura për shtëpinë në horoskopin tuaj, mënyra më e mirë për të treguar kujdes për dikë mund të jetë duke gatuar një vakt romantik dhe duke planifikuar një mbrëmje të ngrohtë e të këndshme. Përdorni imagjinatën për të personalizuar një dhuratë ose për ta bërë mbrëmjen tuaj të veçantë, sepse mënyra për të arritur zemrën e dikujt është përmes detajeve të vogla.

Demi 20 Prill – 20 Maj

Një ditë e mrekullueshme për të kaluar kohë me të tjerët. Afërdita dhe Marsi lidhin duart në zonat tuaja sociale dhe të komunikimit, duke e bërë këtë një kohë të shkëlqyer për të biseduar me miqtë, për të njohur njerëz të rinj ose për të shkuar në një takim romantik. Nëse jeni beqar dhe shpresoni të takoni dikë, mund të tërhiqeni nga mprehtësia dhe humori i tyre, duke ndjerë sikur i njihni prej kohësh. Nëse jeni të martuar ose në një marrëdhënie të qëndrueshme, mund të zbuloni diçka të re që ju afron më shumë.

Binjakët 21 Maj – 20 Qershor

Një ditë e mrekullueshme për bashkëpunim. Romanca mund të jetë në horizont pasi Afërdita dhe Marsi formojnë një lidhje të këndshme – ka shumë gjasa që do ta keni më të lehtë të përshtateni me të tjerët, sidomos në çështjet e dashurisë. Afërdita është në sektorin tuaj të karrierës, ndërsa Marsi është në zonën e vlerave tuaja, gjë që mund të përmirësojë pozicionin tuaj në punë. Paga juaj mund të rritet ose arritjet tuaja mund të tërheqin vëmendjen e të tjerëve. Përndryshe, dikush që takoni në punë mund të bëhet pjesë e rëndësishme e jetës tuaj.

Gaforrja 21 Qershor – 22 Korrik

Kjo mund të jetë një ditë emocionuese dhe ndërmarrëse. Planeti i kënaqësisë, Afërdita, po kalon përmes një zone të gëzuar dhe me mendje të hapur në hartën tuaj dhe lidhet me pasionin e Marsit në Gaforre. Mund të vendosni të filloni një kapitull të ri duke u kthyer në shkollë ose duke udhëtuar. Ka të ngjarë të keni energji dhe ide të shumta, dhe rruga përpara duket premtuese. Planet e bëra tani ka shumë gjasa të jenë të suksesshme, prandaj keni besim për t’i çuar idetë tuaja në nivelin tjetër – të tjerët ndoshta do të jenë të gatshëm t’ju ndjekin.

Luani 23 Korrik – 22 Gusht

Një ditë emocionale që mund t’ju sjellë buzëqeshje. Afërdita dhe Marsi po punojnë ngushtë së bashku tani, duke formuar një model të dashur dhe ndihmues. Ka shumë gjasa që të ndiheni mirë për njerëzit në botën tuaj, dhe ata reflektojnë dashurinë tuaj me shkëlqim. Shikoni një shfaqje, ndiqni një film të mirë ose dilni për të kërcyer me miqtë për të festuar gëzimin e të jetuarit. Thuajini dikujt që e doni, shkoni në një takim romantik dhe njihni njerëz të rinj – me gjasë ata do të jenë në të njëjtën gjatësi vale dhe do të ndajnë energjinë tuaj pozitive.

Virgjëresha 23 Gusht – 22 Shtator

Miqësitë mund të lulëzojnë dhe romanca mund të këndojë, duke ju dhënë mundësinë të socializoheni dhe të kënaqeni. Afërdita është në sektorin tuaj të partneritetit, ndërsa Marsi po kalon në zonën tuaj të miqësisë, dhe këtë të shtunë ata krijojnë një lidhje të shkëlqyer që e bën të lehtë për t’u përshtatur me njerëzit, qoftë miq, kolegë apo një partner romantik. Nëse jeni beqar dhe dëshironi të takoni dikë, kjo është një ditë e shkëlqyer për të lënë miqtë t’ju prezantojnë me të tjerë.

Peshorja 23 Shtator – 22 Tetor

Mund të ndjeni një shpërthim energjie dhe gëzimi pasi Afërdita e dashur lëviz në një harmoni të bukur me Marsin e guximshëm dhe energjik, duke sjellë një model të pazakontë pozitiv planetar këtë të shtunë. Si sektori juaj i shëndetit dhe zakoneve, ashtu edhe ai i karrierës, mund të ndjejnë një ringjallje entuziasmi dhe shprese. Duke qenë se ky është gjithashtu një nga modelet më romantike astrologjike, marrëdhëniet me kolegët dhe partnerët e jetës mund të përfitojnë gjithashtu. Nëse jeni beqar dhe dëshironi të takoni dikë interesant, ky mund të jetë momenti juaj.

Akrepi 23 Tetor – 21 Nëntor

Mundësitë e këndshme po trokasin, dhe mund të hapen dyer të reja për ju këtë të shtunë 25. Afërdita, që dashuron kënaqësitë, po udhëton në një zonë të gjallë dhe dramatike të hartës tuaj, duke punuar me kënaqësi me Marsin në pjesën më sipërmarrëse të horoskopit tuaj. Bëhuni pozitiv dhe keni besim në aftësitë tuaja shprehëse, pasi fati është në anën tuaj. Idetë e mëdha dhe plot jetë mund të marrin hov, dhe ka shumë të ngjarë që të kënaqeni duke qenë në qendër të vëmendjes. Tregoni botës talentet tuaja krijuese – mund të tërhiqni admirues të rinj dhe romanca mund të jetë në horizont.

Shigjetari 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Kjo mund të jetë një kohë e paharrueshme për dashurinë pasi Afërdita dhe Marsi punojnë së bashku në disa zona emocionale të horoskopit tuaj. Mund të ndjeni një shpërthim dashurie për një anëtar të familjes, partnerin tuaj, ose dikë të ri në jetën tuaj. Nëse jeni beqar, mund të takoni dikë intriguese, kështu që pranoni ftesat dhe dilni nga zona juaj e rehatisë. Zemra juaj ka gjasa të ndihet e hapur dhe ndjenjat tuaja janë të thella, prandaj shprehuni me dikë që kujdeset për ju – mund të zbuloni një nivel të ri afërsie.

Bricjapi 22 Dhjetor – 19 Janar

Mund të ndiheni të inkurajuar të flisni për dëshirat tuaja në marrëdhënie pasi Afërdita dhe Marsi bëjnë një lidhje të këndshme. Gjithashtu mund të jetë më e lehtë se zakonisht të dini çfarë dëshironi dhe ta shprehni atë me fjalë do të ndihet mirë. Nëse jeni beqar, mund të takoni dikë tërheqës dhe të paharrueshëm që ju lë një përshtypje të madhe. Afërdita është në qendrën tuaj të komunikimit duke flirtuar me Marsin në zonën tuaj të partneritetit, kështu që shfrytëzoni këtë kohë për të ndarë ndjenjat tuaja.

Ujori 20 Janar – 18 Shkurt

Marrëdhëniet mund të ndriçohen me fat të mirë ndërsa Afërdita dhe Marsi kombinojnë energjinë e tyre harmonike dhe të zjarrtë për të krijuar një rrugë të re drejt zemrës së dikujt. Menaxhimi i orarit tuaj mund të jetë i lehtë tani gjithashtu, dhe ka të ngjarë të përfundoni detyrat shpejt dhe me efikasitet. Partneritetet ekzistuese mund të shkëlqejnë me energji dhe vullnet të mirë, dhe mund të ndiheni të nxitur për ta bërë dikë të lumtur – ndiqni atë instinkt. Planifikoni një takim ose një mbrëmje me të dashurin tuaj për t’i bërë të ndihen të veçantë.

Peshqit 19 Shkurt – 20 Mars

Romanca mund të shkëlqejë këtë të shtunë pasi Afërdita në Peshq krijon fat magjik me Marsin teatral. Shprehuni me vetëbesim dhe shijoni të qenit në qendër të vëmendjes – aftësitë tuaja të jashtëzakonshme krijuese dhe artistike ka të ngjarë të jenë të larta. Dashuria mund të lulëzojë në marrëdhëniet ekzistuese tani. Mund të zbuloni më shumë për të dashurin tuaj dhe ata do t’i reflektojnë ndjenjat tuaja në mënyrë të barabartë. Nëse jeni beqar, mund të jeni tërheqës për dikë që tërhiqet nga shpirti juaj i butë dhe poetik. /noa.al