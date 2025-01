Dhunonte bashkëjetuesen dhe e kanoste me jetë bashkë me fëmijën e tyre të mitur, arrestohet burri

Një 65-vjeçar është arrestuar në Shkodër, pasi dhunonte dhe kërcënonte me jetë vazhdimisht bashkëjetuesen e tij dhe fëmijën e tyre të mitur. Policia bën me dije se Mark Gjokaj e kishte kërcënuar gruan dhe fëmijën me jetë. Gjatë kontrollit në banesë, shërbimet e Policisë i kanë gjetur dhe sekuestruar 65-vjeçarit një armë gjahu, që ai e mbante pa leje.

‘Shërbimet e Komisariatit të Policisë Shkodër, pas marrjes së njoftimit nga një shtetase, se bashkëjetuesi i saj e kishte dhunuar vazhdimisht dhe e kishte kanosur për jetën, kanë ndërhyrë menjëherë për kapjen e këtij shtetasi.

Si rezultat i veprimeve të shpejta, është arrestuar në flagrancë shtetasi shtetasi M. Gj., 65 vjeç.

Gjatë kontrollit në banesë, shërbimet e Policisë kanë gjetur dhe sekuestruar një armë gahu, që ky shtetas e mbante pa leje.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër, për veprime të mëtejshme’, njofton policia.