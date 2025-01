Nagelsmann rinovon deri më 2028: S’e kisha imagjinuar kurrë çfarë përfaqësonte kombëtarja për gjermanët

Julian Nagelsmann ka rinovuar kontratën me kombëtaren e Gjermanisë deri në vitin 2028. Trajneri, përveç Kupës së Botës, do të përgatisë gjithashtu edhe Kampionatin e ardhshëm Europian (Euro 2028), që do të zhvillohet në Britaninë e Madhe dhe Irlandë.

Lajmi u njoftua sot në Leipzig, gjatë ceremonisë së 125-vjetorit të Federatës Gjermane të Futbollit (DFB). Nagelsmann deklaroi: "Kur mbërrita në DFB në shtator 2023, nuk do ta kisha imagjinuar kurrë se do të bëhesha trajner i kombëtares edhe pas Europianit në shtëpinë tonë (Euro 2024).

Synimi ynë i madh ishte të arrinim sukses në atë turne, por nuk e kisha kuptuar plotësisht se çfarë do të thotë kombëtarja për popullin gjerman. Sa zemra prek dhe emocionon. Ky reagim i madh që marrim çdo ditë, jo vetëm unë, por të gjithë ne, na tregon se rruga jonë e përbashkët është e duhura.

Dhe ende nuk ka përfunduar. Të gjithë së bashku, tifozë, skuadër dhe trajnerë, duam të vazhdojmë të rritemi dhe të kemi sukses. Duam të fitojmë trofe bashkë".