BE mund të ndalojë platformën X të Elon Musk

Sanksionet ndaj platformës X mund të jenë shumë të forta dhe të arrijnë disa miliardë euro dhe ndalime të platformave.

Bashkimi Evropian mund të gjobisë, pezullojë apo edhe të ndalojë platformën e mediave sociale X nëse ajo dështon në përputhje me rregullat e BE-së, njoftoi Stephane Sejourne, Zëvendës President Ekzekutiv i Komisionit Evropian (KE).

Në një intervistë për France Inter, ai kujtoi se komisionerja, Hena Virkunen javën e kaluar zgjeroi hetimin kundër Elon Musk, pronar i platformës X, i njohur më parë si Twitter.

BE ka rregulla që do të zbatohen, theksoi Sejoune, duke shtuar se raporti i komisionerit do të marrë parasysh të gjitha diskutimet që janë zhvilluar javët e fundit, përfshirë ato për ndërhyrjen politike të Musk në Evropë, pasi ai shprehu mbështetjen për Alternativën e ekstremit të djathtë për Gjermaninë (AfD).

“Sanksionet mund të jenë shumë të forta dhe të arrijnë miliarda euro. Në fund të fundit, kjo mund të çojë në një ndalim të Platformës X”, tha Sejourne.