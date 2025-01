Nominimet për “Oscars 2025”, filmi “Emilia Pérez” kryeson listën në 13 kategori

SHBA- Nominimet për “Oscars 2025” janë shpallur tashmë zyrtarisht, ndonëse disa ditë me vonesë shkaku i zjarreve masive që përfshin së fundmi Los Angelesin. Filmat “Emilia Pérez”, “A Complete Unknown” dhe “Conclave” janë ndër filmat më të nominuar. Ceremonia e ndarjes së çmimeve të këtij viti, do të mbahet më 2 mars.

Kryesues me 13 nominime gjithsej, është “Emilia Pérez”, një muzikal krim i përqendruar rreth një lideri karteli që ka kaluar në tranzicion. Kjo arritje është vetëm një nominim për të arritur rekordin për nominimet e përgjithshme nga një film i vetëm; “Titanic”, “All About Eve” dhe “La La Land” të cilët kanë marrë nga 14 nominime në të kaluarën.

Aktorja Karla Sofía Gascón, duke luajtur rolin titullar, bëri historinë e “Oscars” duke qenë gruaja e parë transgjinore që u nominua në çdo kategori aktrimi. Ajo bashkohet me një fushë konkurruese me Cynthia Erivo, nga “Wicked” dhe Demi Moore, performanca e së cilës në “The Substance” ka ndezur një bisedë mbi keqtrajtimin e grave të një moshe nga industria.

Këto janë nominimet për “Oscars 2025”:

Filmi më i mirë

Anora The Brutalist A Complete Unknown Conclave Dune: Part Two Emilia Pérez I’m Still Here Nickel Boys The Substance Wicked

Aktori më i mirë në rol kryesor Adrien Brody Timothée Chalamet Colman Domingo Ray Fiennes Sebastian Stan

Aktorja më e mirë në rol kryesor Cynthia Erivo Karla Sofia Gascon Mikey Madison Demi Moore Fernanda Torres

Aktori më i mirë në rol dytësor Yura Borisov Kieran Culkin Edward Norton Guy Pearce Jeremy Strong

Aktorja më e mirë në rol dytësor Monica Barbaro Ariana Grande Felicity Jones Isabella Rossellini Zoe Saldana

Regjia më e mirë Anora The Brutalist A Complete Unknown Emilia Perez The Substance

Skenari më i mirë i adaptuar A Complete Unknown Conclave Emilia Pérez Nickel Boys Sing Sing

Skenari më i mirë origjinal Anora The Brutalist A Real Pain September 5 The Substance

Filmi më i mirë ndërkombëtar I’m Still Here The Girl with The Needle Emilia Perez The Seed of a Sacred Fig Flow

Filmi më i mirë i animuar Flow Inside Out 2 Memoir of a Snail Wallace & Gromit The Wild Robot

Dokumentari më i mirë Black Box Diaries No Other Land Porcelain War Soundtrack to a Coup d’Etat Sugarcane

Montazhi më i mirë Anora The Brutalist Conclave Emilia Pérez Wicked

Kinematografia më e mirë The Brutalist Dune: Part Two Emilia Perez Maria Nosferatu

Produksioni më i mirë The Brutalist Conclave Dune: Part Two Nosferatu Wicked

Kostumografia më e mirë A Complete Unknown Conclave Gladiator II Nosferatu Wicked

Muzika më e mirë The Brutalist Conclave Emilia Pérez Wicked The Wild Robot

Kolona zanore më e mirë El Mal, Emilia Pérez The Journey, The Six Triple Eight Like A Bird, Sing Sing Mi Camino, Emilia Pérez Never Too Late, Elton John: Never Too Late

Filmi më i mirë i shkurtër A Lien Anuja I’m Not a Robot The Last Ranger The Man Who Would Not Remain Silent

Filmi më i mirë i animuar i shkurtër Beautiful Men In the Shadow of the Cypress Magic Candies Wander to Wonder Yuck!

Dokumentari më i mirë i metrazhit të shkurtër Death By Numbers I Am Ready, Warden Incident Instruments of a Beating Heart The Only Girl in the Orchestra

Flokët dhe makijazhi A Different Man Emilia Pérez Nosferatu The Substance Wicked

Zëri më i mirë A Complete Unknown Dune: Part Two Emilia Pérez Wicked The Wild Robot

Efektet vizuele më të mira Alien: Romulus Better Man Dune: Part Two The Kingdom of the Planet of the Apes Wicked.