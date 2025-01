Rama takohet me Alex Soros në Davos. Djali i miliarderit amerikan: Këtu Shqipëria e para!

Kryeministir Edi Rama është takuar me Alex Soros, djalin e miliarderit amerikan George Soros, në Davos të Zvicrës, aty ku po mbahet Forumi Ekonomik Botëror.

Alex Soros ka ndarë në rrjetin social “X” disa fotografi ku në një prej tyre shfaqet krah kryeministrit Rama, i cili edhe këtë herë nuk ka hequr dorë nga veshja e “çuditshme”.

Soros, i cili është trashëgimtari i organizatave të babait të tij, duket se thumbon republikanët me shprehjen e famshme “Amerika e para”, duke thënë se në këtë rast është “Shqipëria e para”, sipas rendit alfabetik.

“Sërish në Davos, Zvicër për Forumin Ekonomik Boteror ku eshte Shqipëria e para, sepse gjërat shkojnë sipas rendit alfabetik”, shkruan ai.

Back in Davos, Switzerland for the @wef where it is Albania first, because things go in alphabetical order! @ediramaal pic.twitter.com/qgHqlxUhay