500 miliard USD/ ‘Projekti më i rëndësishëm i kësaj epoke i Donald Trump për të kuruar kancerin përmes Inteligjencës Aritificale

Presidenti Donald Trump foli të martën për një sipërmarrje të përbashkët që investon deri në 500 miliardë dollarë për infrastrukturën e lidhur me inteligjencën artificiale nga një partneritet i ri i formuar nga OpenAI, Oracle dhe SoftBank.

Njësia e re, Stargate, do të fillojë ndërtimin e qendrave të të dhënave dhe prodhimin e energjisë elektrike të nevojshme për zhvillimin e mëtejshëm të AI në Teksas, në zhvillim të shpejtë, sipas Shtëpisë së Bardhë. Investimi fillestar pritet të jetë 100 miliardë dollarë dhe mund të arrijë pesëfishin e kësaj shume.

Trump më pas nxiti CEO të OpenAI, Sam Altman, të shpjegonte më shumë rreth shpresave mjekësore për planin e udhëhequr nga tre udhëheqësit e AI të Amerikës.

Altman tha se ishte “projekti më i rëndësishëm i kësaj epoke” dhe pretendoi se sëmundjet nga kanceri deri te sëmundjet e zemrës “do të kurohen me një ritëm të paparë”.

Shefi i AI shtoi se kurat do të vijnë me një “ritëm të shpejtë”.

Me Altman dhe Trump ishin CEO i Softbank Group Masayoshi Son dhe kryetari i Oracle Corp, Larry Ellison.

“Një nga gjërat më emocionuese për të cilat po punojmë – përsëri, duke përdorur mjetet që Sam dhe Masayoshi po ofrojnë – është një vaksinë kundër kancerit,” shpjegoi Ellison.

“Ju mund të bëni zbulimin e hershëm të kancerit me një test gjaku. Dhe duke përdorur AI për të parë testin e gjakut, mund të gjeni kanceret që në të vërtetë po e kërcënojnë seriozisht personin. Pra, përsëri, diagnoza e kancerit duke përdorur AI ka premtimin për të qenë thjesht një test i thjeshtë gjaku.”

Stargate me bazë në Teksas do të tërheqë një investim fillestar prej 100 miliardë dollarësh, duke u rritur në 500 miliardë dollarë gjatë katër viteve, sipas Associated Press.