Horoskopi i dashurisë nga Branko për 22 deri në 29 janar 2025

Me horoskopin e dashurisë së Brankos nga data 22 deri në 29 janar 2025, le të zbulojmë së bashku parashikimet e kësaj jave për dashurinë dhe ndjenjat për secilën shenjë të horoskopit. Lexoni yjet në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi

Këtë javë dashuria ju sfidon të gjeni një ekuilibër mes pasionit dhe durimit. Nëse jeni çift, mund të ndiheni të prirur të debatoni për gjëra të vogla, por ndaloni për një moment: a ia vlen vërtet? Partneri duhet të ndihet i vlerësuar, jo i konfliktuar. Për beqarët, qielli sugjeron takime intriguese, por mos jini impulsivë: jo të gjitha shkëndijat kthehen në zjarre të qëndrueshme. Entuziazmi juaj është ngjitës, por mbani mend se ndonjëherë ju duhet të dëgjoni më shumë sesa të flisni.

Këshillë: lini mënjanë krenarinë tuaj dhe mësoni të thoni "më fal" kur është e nevojshme, edhe nëse nuk ju pëlqen të pranoni gabimet.

Demi

Dashuria këto ditë të fundit të janarit ju fton të dilni nga zona juaj e rehatisë, i dashur Dem. Për ata që janë në çift, vijnë momente ëmbëlsie, por vetëm nëse nuk mbylleni në heshtjen tuaj kokëfortë. Mos prisni që partneri t’ju lexojë mendjen: komunikojani qartë nevojat tuaja. Beqarët mund të përjetojnë emocione intensive, por bëni kujdes që të mos idealizoni shumë një njohje të re. Mbajini këmbët në tokë.

Këshillë: Kokëfortësia juaj mund të jetë një pengesë për intimitetin. Lini hapësirë ​​për ndryshim dhe do të shihni se dashuria do t’ju befasojë.

Binjakët

Java juaj e dashurisë është e gjallë dhe plot lëvizje, por mos e lini veten të shpërqendroheni nga mijëra mundësi. Nëse jeni çift, mund të ndiheni të tunduar nga aventura të tjera: mendoni për këtë me kujdes, sepse rrezikoni të vini në rrezik diçka të çmuar. Për beqarët, energjia është pozitive dhe mund të tërhiqni dikë që vlerëson gjallërinë tuaj. Megjithatë, mos e ngatërroni një flirt me një lidhje të thellë.

Këshilla: ndaluni herë pas here dhe pyesni veten se çfarë dëshironi me të vërtetë. Jo çdo gjë që shkëlqen është flori, por ata që janë të sinqertë me ju meritojnë vëmendje.

Gaforrja

Kjo javë premton emocione të thella, por edhe disa sfida. Si çift, zemra juaj e ëmbël mund të ndihet paksa e lënë pas dore. Mos prisni që gjysma tjetër të bëjë lëvizjen e parë: shprehni ndjenjat tuaja dhe përpiquni të ringjallni lidhjen. Për beqarët, qielli favorizon takimet romantike, veçanërisht në kontekste familjare apo relaksuese. Mos kini frikë të tregoni anën tuaj të pambrojtur, është forca juaj.

Këshilla: ndalni qëndrimin e tejzgjatue në stacionin e të kaluarës dhe hapuni ndaj asaj që ka për të ofruar e tashmja. Ju nuk do ta gjeni dashurinë vetëm duke parë me kokën pas.

Luani

Dashuria kërkon pak fleksibilitet këtë javë, Luan. Nëse jeni në një lidhje, mos doni të jeni gjithmonë në qendër të vëmendjes dhe fokusohuni në nevojat e partnerit tuaj. Gjestet e vogla të dashurisë mund të bëjnë mrekulli. Për beqarët nuk ju mungon magnetizmi, por bëni kujdes që të mos dukeni shumë egoistë: lidhja e vërtetë vjen nga autenticiteti.

Këshilla: mësoni të bëni kompromis. Ju nuk keni gjithmonë të drejtë, dhe pranimi i kësaj nuk ju bën më pak të fortë.

Virgjëresha

Dashuria për ju këtë javë përbëhet nga detaje. Si çift, mund të tundoheni të kritikoni ose të mbianalizoni partnerin/en tuaj. Ndalo! Tjetri duhet të ndihet i mirëpritur, jo i gjykuar. Për beqarët, një takim interesant mund të lindë në një kontekst pune ose studimi. Mos nënvlerësoni askënd që duket ndryshe nga idealet tuaja.

Këshilla: lini vend për të papriturat dhe shijoni momentin pa planifikuar gjithçka. Ndonjëherë dashuria lind aty ku nuk e prisni.

Peshorja

Këtë javë dashuria ju buzëqesh, por vetëm nëse mund të gjeni ekuilibrin e duhur midis zemrës dhe mendjes. Si çift, dialogu do të jetë thelbësor: mos kini frikë të trajtoni çështjet që keni shmangur. Për beqarët, yjet favorizojnë takime që mund të kthehen në diçka të veçantë, por kujdes që të mos idealizoni shumë tjetrin.

Këshilla: mos i shtyni vendimet e rëndësishme nga frika se mos bëni gabime. Pavendosmëria juaj mund të jetë armiku juaj më i keq.

Akrepi

Pasioni dhe intensiteti janë protagonistët e javës suaj të dashurisë. Si çift, mund të përjetoni momente të bashkëpunimit të madh, por kini kujdes nga xhelozia: kontrolli e mbyt dashurinë. Për beqarët, magnetizmi juaj është i parezistueshëm, por mos përdorni misterin për të ngatërruar dashurinë tuaj. Këshilla: ndaloni të gërmoni shumë thellë në ndjenjat e njerëzve të tjerë. Dashuria mund të jetë e thjeshtë, nëse e lejon.

Shigjetari

Dashuria për ju është aventurë, por këtë javë yjet ju kërkojnë të ngadalësoni. Në çift mund të ndjeni nevojën për më shumë liri, por mos e ngatërroni këtë me dëshirën për të ikur. Për beqarët mund të ndodhin takime të reja gjatë udhëtimeve apo aktiviteteve sociale, por zgjidhni me kujdes se ku ta drejtoni entuziazmin tuaj.

Këshillë: mësoni të vlerësoni gjërat e vogla. Ju nuk keni gjithmonë nevojë për një emocion të madh për të qenë të lumtur.

Bricjapi

Dashuria këtë javë ju shtyn të lini mënjanë punën dhe t’i përkushtoheni atyre që doni. Në çift, mund të jeni shumë të fokusuar në çështje praktike, duke lënë pas dore intimitetin. Lini kohë për partnerin tuaj. Për beqarët, dikush mund të vërë re vendosmërinë tuaj dhe t’ju duket i papërmbajtshëm, por mbani mend: dashuria nuk është një projekt për t’u planifikuar.

Këshilla: lërini ndjenjat të rrjedhin pa u përpjekur gjithmonë t’i kontrolloni ato. Spontaniteti mund t’ju befasojë.

Ujori

Këtë javë dashuria ju kërkon të jeni autentikë. Në çift, mund të ndjeni nevojën për më shumë hapësirë, por sigurohuni që partneri juaj të kuptojë se kjo nuk është një shenjë mosinteresimi. Për beqarët, karizma juaj është e fortë, por mos përdorni anën tuaj rebele për të mbajtur larg lidhjet e mundshme të thella.

Këshilla: mos kini frikë të tregoni veten të pambrojtur. Dashuria autentike vjen nga ndarja, jo nga distanca.

Peshqit

Dashuria për ju këtë javë është një ëndërr që mund të realizohet, por vetëm nëse i lini mënjanë iluzionet. Si çift, mos prisni që partneri juaj të hamendësojë gjithmonë atë që dëshironi: komunikoni qartë. Për beqarët, yjet favorizojnë takimet romantike, por shmangni idealizimin e tepërt të një njohjeje të re.

Këshilla: mbani këmbët në tokë, por mos ndaloni së ëndërruari. Dashuria përbëhet nga magjia dhe konkretiteti së bashku. /noa.al