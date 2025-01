Parashikimi i motit, si do të ndryshojnë temperaturat gjatë ditës

Vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme.

Moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura kryesisht përgjatë relieveve malore verilindje –juglindje si dhe alternime kthjellimesh fillimisht përgjatë Ultësirës Perëndimore.

Reshje shiu me intensitet të ulët do të parashikohet të jenë prezent nga orët e mesditës kryesisht në qendër (në formë pikash) më pas pritet ndërprerje graduale e reshjeve.

Era do të fryjë me drejtim juglindje – jugperëndim me shpejtësi mesatare deri 6 m/sek, shoqëruar me valëzimin në dete të forcës 1 ballë.