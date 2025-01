Zidane dhe ‘Ferrari’ i Juventusit si kujtim i çmuar, që për të vlen më tepër se të gjitha paratë

Zinedine Zidane ka kujtuar diçka speciale nga fillimet e tij te Juventusi, një sekret nga kontrata e parë me bardhezinjtë: "Në kontratën që nënshkrova me Juventusin në vitin 1996 kishte një klauzolë të veçantë.

Klauzola ishte se klubi do të angazhohej të më siguronte një ‘Ferrari’ nëse fitoja ‘Topin e Artë’ gjatë pesë viteve të kontratës. Pasi e fitova këtë trofe më 1998, Juve e mbajti premtimin dhe makina e kuqe mbërriti.

Ai ‘Ferrari’ i famshëm ka qenë në garazhin e prindërve të mi në Marsejë për më shumë se 20 vite. Nuk e përdora shumë, por kurrë nuk hoqa dorë prej tij. Herë pas here, prindërit e mi shkojnë ta shikojnë dhe kujtojnë me dashuri rëndësinë e atij trofeu prestigjioz, që fitoi djali i tyre.

Edhe unë, herë pas here, kur kthehem në Francë për të parë familjen time, shkoj në garazh për t’i hedhur një sy. Pse nuk e shes? E di shumë mirë që makinës nuk i humb vlera edhe pa lëvizur, por për mua ai ‘Ferrari’ vlen shumë më tepër se të gjitha paratë. Është një kujtim… E kam lënë një pjesë timen atje në Itali, eksperienca me Juventusin do të mbetet gjithmonë në zemrën time”.