Fjala e plotë e Presidentit Trump: Epoka e artë sapo ka nisur!

Presidenti amerikan Donald Trump është zotuar edhe një herë të tërheqë SHBA-në nga marrëveshja e Parisit për klimën, përpjekja më e rëndësishme në botë për të trajtuar temperaturat në rritje.

Administrata e parë e Trump bëri një lëvizje të ngjashme në vitin 2017, por ky hap u kthye menjëherë në ditën e parë të Presidentit Joe Biden në detyrë në 2021.

SHBA tani do t’i duhet të presë një vit para se të dalë zyrtarisht nga pakti. Shtëpia e Bardhë njoftoi një "emergjencë kombëtare të energjisë", duke përshkruar një sërë ndryshimesh që do të ndryshojnë rregullat e klimës në SHBA dhe do të rrisin prodhimin e naftës dhe gazit.

Nisma vjen pasi temperaturat globale në vitin 2024 u rritën më shumë se 1.5C mbi nivelet para-industriale për herë të parë në një vit kalendarik.

Ndërsa marrëveshja e Parisit nuk është një traktat ligjërisht i detyrueshëm, është dokumenti që drejton bashkëpunimin global për të kufizuar shkaqet e ngrohjes globale.

Më poshtë noa.al ju sjell fjalën e plotë të z.Trump në inaugurimin e tij si presidenti i 47-të.

Epoka e artë e Amerikës fillon pikërisht tani. Nga kjo ditë e tutje, vendi ynë do të lulëzojë dhe do të respektohet përsëri në të gjithë botën. Ne do të na ke zili çdo komb dhe nuk do të lejojmë që të përfitojnë më prej nesh. Gjatë çdo dite të administratës Trump, unë, shumë thjesht, do ta vendos Amerikën të parën.

Sovraniteti ynë do të rifitohet. Siguria jonë do të rikthehet. Peshoret e drejtësisë do të ribalancohen. Armatizimi i egër, i dhunshëm dhe i padrejtë i Departamentit të Drejtësisë dhe qeverisë sonë do të marrë fund.

Dhe prioriteti ynë kryesor do të jetë krijimi i një kombi që është krenar, i begatë dhe i lirë.

Amerika së shpejti do të jetë më e madhe, më e fortë dhe shumë më e jashtëzakonshme se kurrë më parë.

I kthehem presidencës i sigurt dhe optimist se jemi në fillimin e një epoke të re emocionuese të suksesit kombëtar. Një valë ndryshimi po përfshin vendin, rrezet e diellit po derdhen mbi të gjithë botën dhe Amerika ka mundësinë ta shfrytëzojë këtë mundësi si kurrë më parë.

Por së pari, duhet të jemi të sinqertë për sfidat me të cilat përballemi. Ndërsa janë të shumta, ato (sfidat) do të asgjësohen nga ky moment i madh që bota po dëshmon tani për Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Ndërsa mblidhemi sot, qeveria jonë përballet me një krizë besimi. Për shumë vite, një institucion radikal dhe i korruptuar ka larguar pushtetin dhe pasurinë nga qytetarët tanë, ndërsa shtyllat e shoqërisë sonë ishin të thyera dhe të rrënuara plotësisht.

Tani kemi një qeveri që nuk mund të menaxhojë as një krizë të thjeshtë në vend, ndërsa, në të njëjtën kohë, ngec në një katalog të vazhdueshëm ngjarjesh katastrofike jashtë vendit.

Shteti dështoi të mbrojë qytetarët tanë të mrekullueshëm amerikanë, që i binden ligjit, por ofroi strehë dhe mbrojtje për kriminelët e rrezikshëm që kanë hyrë nga e gjithë bota.

Ne kemi një qeveri që ka dhënë fonde të pakufizuara për mbrojtjen e kufijve të huaj, por refuzon të mbrojë kufijtë amerikanë ose, më e rëndësishmja, popullin e vet.

Vendi ynë nuk mund të ofrojë më shërbime bazë në kohë emergjence, siç tregohet së fundi nga njerëzit e mrekullueshëm të Karolinës së Veriut – të cilët janë trajtuar aq keq – dhe shteteve të tjera që ende vuajnë nga një uragan që ndodhi shumë muaj më parë ose, së fundmi, në Los Angeles, ku po shikojmë zjarret që ende po djegin tragjikisht prej javësh, pa asnjë shenjë mbrojtjeje. Ato po shpërthejnë nëpër shtëpi dhe komunitete, madje duke prekur disa nga individët më të pasur dhe më të fuqishëm në vendin tonë – disa prej të cilëve janë ulur këtu tani. Ata nuk kanë më shtëpi. Kjo është e paparë. Por ne nuk mund ta lejojmë këtë të ndodhë. Të gjithë nuk janë në gjendje të bëjnë asgjë për këtë. Kjo do të ndryshojë.

Ne kemi një sistem shëndetësor publik që nuk jep rezultate në kohë fatkeqësish, megjithatë shpenzohen më shumë para për të se çdo vend kudo në botë.

Dhe ne kemi një sistem arsimor që i mëson fëmijët tanë të kenë turp nga vetja – në shumë raste, të urrejnë vendin tonë pavarësisht dashurisë që ne përpiqemi kaq dëshpërimisht t’u ofrojmë atyre. E gjithë kjo do të ndryshojë duke filluar nga sot dhe do të ndryshojë shumë shpejt.

Zgjedhja ime e fundit është një mandat për t’u kthyer plotësisht dhe tërësisht pas një tradhtie të tmerrshme dhe pas gjithë këtyre që kanë ndodhur, jemi këtu për t’i kthyer popullit besimin, pasurinë, demokracinë dhe, në të vërtetë, lirinë e tyre. Nga ky moment, rënia e Amerikës ka marrë fund.

Liritë tona dhe fati i lavdishëm i kombit tonë nuk do të mohohen më. Dhe ne do të rivendosim menjëherë integritetin, kompetencën dhe besnikërinë e qeverisë së Amerikës.

Gjatë tetë viteve të fundit, unë jam testuar dhe sfiduar më shumë se çdo president në historinë tonë 250-vjeçare dhe kam mësuar shumë gjatë rrugës.

Udhëtimi për të rimarrë republikën tonë nuk ka qenë i lehtë – këtë mund t’jua them. Ata që duan të ndalojnë kauzën tonë janë përpjekur të më marrin lirinë dhe, në të vërtetë, të më marrin jetën.

Vetëm pak muaj më parë, në një fushë të bukur të Pensilvanisë, një plumb vrasësi më çau veshin. Por unë atëherë ndjeva dhe besoj akoma më shumë tani që jeta ime u shpëtua për një arsye. Unë u shpëtova nga Zoti për ta bërë Amerikën të madhe përsëri.

Kjo është arsyeja pse çdo ditë nën administrimin tonë patriotik, ne do të punojmë për të përballuar çdo krizë me dinjitet, fuqi dhe forcë. Ne do të lëvizim me qëllim dhe shpejtësi për të rikthyer shpresën, prosperitetin, sigurinë dhe paqen për qytetarët e çdo race, feje, ngjyre dhe besimi.

Për qytetarët amerikanë, 20 janari 2025 është Dita e Çlirimit. Shpresoj që zgjedhjet tona presidenciale të fundit të mbahen mend si zgjedhjet më të mëdha dhe më të rëndësishme në historinë e vendit tonë.

Siç tregoi fitorja jonë, i gjithë kombi po bashkohet me shpejtësi pas agjendës sonë me rritje dramatike të mbështetjes nga pothuajse çdo element i shoqërisë sonë: të rinj dhe të moshuar, burra dhe gra, afrikano-amerikanë, amerikanë hispanikë, amerikanë aziatikë, urbanë, periferikë, ruralë. Dhe më e rëndësishmja, ne patëm një fitore të fuqishme në të shtatë shtetet e luhatshme – dhe votën popullore, e fituam nga miliona njerëz.

Për komunitetet zezake dhe hispanike: dua t’ju falënderoj për derdhjen e jashtëzakonshme të dashurisë dhe besimit që më keni treguar me votën tuaj. Ne kemi vendosur rekorde dhe nuk do ta harroj. I kam dëgjuar zërat tuaj në fushatë dhe mezi pres të punoj me ju në vitet në vijim.

Sot është dita e Martin Luther King. Dhe nderi i tij – ky do të jetë një nder i madh. Por për nder të tij, ne do të përpiqemi së bashku për ta bërë realitet ëndrrën e tij. Ne do të bëjmë realitet ëndrrën e tij.

Uniteti kombëtar po kthehet tani në Amerikë dhe besimi dhe krenaria po rriten si kurrë më parë. Në çdo gjë që bëjmë, administrata ime do të frymëzohet nga një përpjekje e fortë për përsosmëri dhe sukses të pandërprerë. Ne nuk do ta harrojmë vendin tonë, nuk do ta harrojmë Kushtetutën tonë dhe nuk do ta harrojmë Zotin tonë. Nuk mund ta bëjmë këtë.

Sot, unë do të nënshkruaj një sërë urdhrash ekzekutivë historikë. Me këto veprime do të fillojmë restaurimin e plotë të Amerikës dhe revolucionin e arsyes së shëndoshë. Gjithçka ka të bëjë me sensin e përbashkët.

Së pari, unë do të shpall një emergjencë kombëtare në kufirin tonë jugor.

Të gjitha hyrjet e paligjshme do të ndalen menjëherë dhe ne do të fillojmë procesin e kthimit të miliona e miliona të huajve kriminelë në vendet nga kanë ardhur. Ne do të rivendosim politikën time të Qëndrimit në Meksikë.

Do t’i jap fund praktikës së kapjes dhe lirimit.

Dhe do të dërgoj trupa në kufirin jugor për të zmbrapsur pushtimin katastrofik të vendit tonë.

Sipas urdhrave që unë nënshkruaj sot, ne do t’i shpallim gjithashtu kartelet si organizata të huaja terroriste.

Dhe duke thirrur Aktin e armiqve të huaj të vitit 1798, do ta drejtoj qeverinë tonë të përdorë fuqinë e plotë dhe të pamasë të zbatimit të ligjit federal dhe shtetëror për të eliminuar praninë e të gjitha bandave të huaja dhe rrjeteve kriminale që sjellin krim shkatërrues në tokën amerikane.

Si komandant i përgjithshëm, nuk kam përgjegjësi më të madhe se të mbroj vendin tonë nga kërcënimet dhe pushtimet, dhe kjo është pikërisht ajo që do të bëj. Ne do ta bëjmë atë në një nivel që askush nuk e ka parë më parë.

Më tej, do t’i drejtoj të gjithë anëtarët e kabinetit tim që të nxjerrin në pah fuqitë e mëdha që kanë në dispozicion për të mposhtur atë që ishte inflacion rekord dhe për të ulur me shpejtësi kostot dhe çmimet.

Kriza e inflacionit u shkaktua nga mbishpenzimet masive dhe përshkallëzimi i çmimeve të energjisë, prandaj sot do të shpall edhe një emergjencë kombëtare të energjisë.

Amerika do të jetë një komb prodhues edhe një herë, dhe ne kemi diçka që asnjë komb tjetër prodhues nuk do ta ketë ndonjëherë – sasinë më të madhe të naftës dhe gazit të çdo vendi në tokë – dhe ne do ta përdorim atë. Do ta përdorim atë.

Ne do të ulim çmimet, do të mbushim rezervat tona strategjike përsëri deri në majë dhe do të eksportojmë energji amerikane në të gjithë botën.

Ne do të jemi përsëri një komb i pasur dhe është ai ari i lëngshëm nën këmbët tona që do të na ndihmojë për ta bërë këtë.

Me veprimet e mia sot, ne do t’i japim fund Marrëveshjes së Re të Gjelbër dhe do të revokojmë mandatin e automjeteve elektrike, duke shpëtuar industrinë tonë të automjeteve dhe duke mbajtur zotimin tim të shenjtë ndaj punëtorëve tanë të mëdhenj amerikanë të automjeteve.

Me fjalë të tjera, ju do të jeni në gjendje të blini makinën që keni zgjedhur.

Ne do të ndërtojmë automobila në Amerikë përsëri me një ritëm që askush nuk mund ta kishte ëndërruar të mundur vetëm disa vjet më parë. Dhe faleminderit punëtorëve të automobilave të kombit tonë për votën tuaj frymëzuese të besimit. Ne ia dolëm me votën e tyre.

Do të filloj menjëherë rishikimin e sistemit tonë tregtar për të mbrojtur punëtorët dhe familjet amerikane. Në vend që të taksojmë qytetarët tanë për të pasuruar vendet e tjera, ne do të tarifojmë dhe taksojmë vendet e huaja për të pasuruar qytetarët tanë.

Për këtë qëllim, ne po krijojmë Shërbimin e të Ardhurave të Jashtme për të mbledhur të gjitha tarifat, detyrimet dhe të hyrat. Do të jenë shuma masive parash që do të derdhen në Thesarin tonë, të ardhura nga burime të huaja.

Ëndrra amerikane së shpejti do të rikthehet dhe do të lulëzojë si kurrë më parë.

Për të rivendosur kompetencën dhe efektivitetin e qeverisë sonë federale, administrata ime do të krijojë Departamentin krejt të ri të Efikasitetit të Qeverisë.

Pas vitesh e vitesh përpjekjesh federale të paligjshme dhe antikushtetuese për të kufizuar shprehjen e lirë, unë gjithashtu do të nënshkruaj një urdhër ekzekutiv për të ndaluar menjëherë të gjithë censurën e qeverisë dhe për të rikthyer fjalën e lirë në Amerikë.

Asnjëherë më fuqia e pamasë e shtetit nuk do të përdoret për të persekutuar kundërshtarët politikë – gjë për të cilën di diçka. Ne nuk do të lejojmë që kjo të ndodhë. Nuk do të ndodhë më.

Nën udhëheqjen time, ne do të rivendosim drejtësinë e drejtë, të barabartë dhe të paanshme sipas shtetit ligjor kushtetues.

Dhe ne do të kthejmë ligjin dhe rendin në qytetet tona.

Këtë javë, unë do t’i jap fund gjithashtu politikës së qeverisë për përpjekjen për të ndarë socialisht racën dhe gjininë në çdo aspekt të jetës publike dhe private. Ne do të krijojmë një shoqëri që është e verbër nga ngjyra dhe e bazuar në merita.

Që sot e tutje, politika zyrtare e qeverisë së Shteteve të Bashkuara do të jetë vetëm dy gjini: mashkull dhe femër.

Këtë javë, unë do të rivendos çdo pjesëtar të shërbimit që u përjashtua padrejtësisht nga ushtria jonë për kundërshtimin e bërjes së vaksinës kundër COVID. Forcat tona të armatosura do të përqendrohen në misionin e tyre të vetëm: mposhtjen e armiqve të Amerikës.

Ashtu si në vitin 2017, ne do të ndërtojmë përsëri ushtrinë më të fortë që bota ka parë ndonjëherë. Ne do ta masim suksesin tonë jo vetëm me betejat që fitojmë, por edhe me luftërat që përfundojmë – dhe ndoshta më e rëndësishmja, luftërat në të cilat nuk hyjmë kurrë.

Trashëgimia ime më krenare do të jetë ajo e një paqebërësi dhe unifikues. Kjo është ajo që unë dua të jem: një paqebërës dhe një bashkues.

Kam kënaqësinë të them se nga dje, një ditë para se të merrja detyrën, pengjet në Lindjen e Mesme po kthehen në shtëpi te familjet e tyre.

Amerika do të rimarrë vendin që i takon si kombi më i madh, më i fuqishëm, më i respektuar në tokë, duke frymëzuar frikën dhe admirimin e të gjithë botës.

Pas një kohe të shkurtër, ne do të ndryshojmë emrin e Gjirit të Meksikës në Gjirin e Amerikës – dhe do të rivendosim emrin e një presidenti të madh, William McKinley, në malin McKinley, ku duhet të jetë dhe ku i takon.

Presidenti McKinley e bëri vendin tonë shumë të pasur përmes tarifave dhe talentit – ai ishte një biznesmen natyral – dhe i dha Teddy Roosevelt paratë për shumë nga gjërat e mëdha që ai bëri, duke përfshirë Kanalin e Panamasë, i cili i është dhënë marrëzisht Panamasë pasi Shtetet e Bashkuara shpenzuan më shumë para se kurrë për një projekt më parë dhe humbën 38,000 jetë në ndërtimin e Kanalit të Panamasë.

Ne jemi trajtuar shumë keq nga kjo dhuratë e marrë që nuk duhej bërë kurrë dhe premtimi i Panamasë ndaj nesh është thyer.

Qëllimi i marrëveshjes sonë dhe fryma e traktatit tonë është shkelur totalisht. Anijet amerikane po ngarkohen rëndë me tarifa dhe nuk trajtohen në mënyrë të drejtë në asnjë mënyrë apo formë. Dhe kjo përfshin deri dhe Marinën e Shteteve të Bashkuara.

Dhe mbi të gjitha, Kina po operon Kanalin e Panamasë. Dhe ne nuk ia dhamë Kinës. Ne ia dhamë Panamasë dhe po e marrim përsëri.

Mbi të gjitha, mesazhi im për amerikanët sot është se është koha që ne të veprojmë edhe një herë me guxim, energji dhe vitalitet të qytetërimit më të madh të historisë.

Pra, duke e çliruar kombin tonë, do ta çojmë në majat e reja të fitores dhe suksesit. Ne nuk do të pengohemi. Së bashku, do t’i japim fund epidemisë së sëmundjeve kronike dhe do t’i mbajmë fëmijët tanë të sigurt, të shëndetshëm dhe pa sëmundje.

Shtetet e Bashkuara do ta konsiderojnë edhe një herë veten një komb në rritje – një komb që rrit pasurinë tonë, zgjeron territorin tonë, ndërton qytetet tona, rrit pritshmëritë tona dhe mbart flamurin tonë në horizonte të reja dhe të bukura.

Dhe ne do të ndjekim fatin tonë në univers, duke nisur astronautët amerikanë në planetin Mars.

Ambicia është gjaku i një kombi të madh dhe, pikërisht tani, kombi ynë është më ambicioz se çdo tjetër. Nuk ka komb si kombi ynë.

Amerikanët janë eksplorues, ndërtues, novatorë, sipërmarrës dhe pionierë. Thirrja e aventurës tjetër të madhe kumbon nga brenda shpirtit tonë.

Paraardhësit tanë amerikanë e kthyen një grup të vogël kolonish në buzë të një kontinenti të gjerë në një republikë të fuqishme të qytetarëve më të jashtëzakonshëm në Tokë. Askush nuk i afrohet kësaj që kemi ne.

Amerikanët kaluan mijëra milje nëpër një tokë të thyer me shkretëtirë të pazbutur. Ata kaluan shkretëtira, shkuan në male, u përballën me rreziqe të patreguara, fituan Perëndimin e Egër, i dhanë fund skllavërisë, shpëtuan miliona nga tirania, ngritën miliarda nga varfëria, shfrytëzuan energjinë elektrike, ndanë atomin, nisën njerëzimin në qiej dhe vendosën universin e dijes njerëzore në pëllëmbën e dorës së njeriut. Nëse punojmë së bashku, nuk ka asgjë që nuk mund të bëjmë dhe asnjë ëndërr që nuk mund të arrijmë.

Shumë njerëz menduan se ishte e pamundur për mua të bëja një rikthim kaq historik politik. Por siç e shihni sot, ja ku jam. Populli amerikan ka folur.

Unë qëndroj para jush tani si provë që nuk duhet të besoni kurrë se diçka është e pamundur të bëhet. Në Amerikë, e pamundura është ajo që ne bëjmë më mirë.

Nga Nju Jorku në Los Anxhelos, nga Filadelfia në Phoenix, nga Çikago në Miami, nga Houston deri këtu në Uashington, DC, vendi ynë u farkëtua dhe u ndërtua nga brezat e patriotëve që dhanë gjithçka kishin për të drejtat tona. dhe për lirinë tonë.

Ata ishin fermerë dhe ushtarë, kauboj dhe punëtorë fabrikash, punëtorë çeliku dhe minatorë qymyrguri, oficerë policie dhe pionierë që ecën përpara, marshuan përpara dhe nuk lanë asnjë pengesë të mposhtte shpirtin apo krenarinë e tyre.

Së bashku, ata hodhën hekurudhat, ngritën rrokaqiejt, ndërtuan autostrada të mëdha, fituan dy luftëra botërore, mundën fashizmin dhe komunizmin dhe triumfuan mbi çdo sfidë të vetme me të cilën u përballën.

Pas gjithë asaj që kemi kaluar së bashku, ne jemi në prag të katër viteve më të mëdha në historinë amerikane. Me ndihmën tuaj, ne do të rivendosim premtimin për Amerikën dhe do të rindërtojmë kombin që duam – dhe e duam aq shumë.

Ne jemi një popull, një familje dhe një komb i lavdishëm nën Zotin. Pra, çdo prindi që ëndërron për fëmijën e tij dhe çdo fëmije që ëndërron për të ardhmen e tij, unë jam me ju, do të luftoj për ju dhe do të fitoj për ju. Ne do të fitojmë si kurrë më parë.

Vitet e fundit, kombi ynë ka vuajtur shumë. Por ne do ta rikthejmë dhe do ta bëjmë sërish të shkëlqyeshëm, më të madh se kurrë më parë.

Ne do të jemi një komb si asnjë tjetër, plot dhembshuri, guxim. Fuqia jonë do të ndalojë të gjitha luftërat dhe do të sjellë një frymë të re uniteti në një botë që ka qenë e zemëruar, e dhunshme dhe krejtësisht e paparashikueshme.

Amerika do të respektohet përsëri dhe do të admirohet përsëri, duke përfshirë njerëzit e fesë, besimit dhe vullnetit të mirë. Ne do të jemi të begatë, do të jemi krenarë, do të jemi të fortë dhe do të fitojmë si kurrë më parë.

Ne nuk do të pushtohemi, nuk do të frikësohemi, nuk do të thyhemi dhe nuk do të dështojmë. Nga kjo ditë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë një komb i lirë, sovran dhe i pavarur.

Ne do të qëndrojmë me guxim, do të jetojmë me krenari, do të ëndërrojmë me guxim dhe asgjë nuk do të na pengojë sepse jemi amerikanë. E ardhmja është e jona dhe epoka jonë e artë sapo ka filluar.