Amorim, tepër kritik: Ndoshta jemi skuadra më e dobët në historinë e Manchester United

Fillim i vështirë për Ruben Amorim në drejtimin e Manchester United. Trajneri portugez, i cili ka zëvendësuar Erik ten Hag, po kalon një periudhë të komplikuar në Premier League. “Djajtë e Kuq” kanë marrë vetëm një fitore në pesë ndeshjet e fundit dhe, pas një tjetër humbjeje në shtëpi kundër Brighton (3-1), ndodhen në vendin e 13-të të renditjes.

Pas përfundimit të ndeshjes, Amorim nuk i kurseu kritikat për lojtarët e tij, duke dhënë një mesazh të qartë dhe të drejtpërdrejtë: "Cilido qoftë rezultati, duhet të jemi një ekip krejtësisht ndryshe. Nuk do ta ndryshoj mënyrën time të të shikuarit futbollin, për këtë jam shumë i qartë.

Lojtarët do të vuajnë, më vjen keq për ta, edhe tifozët gjithashtu do të vuajnë. Ndoshta jemi skuadra më e dobët në historinë e Manchester United. E them këtë për të qenë plotësisht të ndërgjegjësuar mbi situatën ku ndodhemi dhe për të ndryshuar gjithçka që nuk shkon".

Këto fjalë të forta pasqyrojnë urgjencën për ta kthyer situatën e një klubi që është mësuar me standarde shumë më të larta. Ruben Amorim, i njohur për karakterin e tij të vendosur, dëshiron të trondisë skuadrën dhe ambientin, por rruga drejt ringritjes duket tejet e vështirë.