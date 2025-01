Fitorja 6-0, Guardiola ndihet më i çliruar: Nuk mund ta marrim asgjë si të mirëqenë

Trajneri i Manchester City, Pep Guardiola, shprehu kënaqësinë e tij pas fitores mbresëlënëse 6-0 të skuadrës së tij kundër Ipswich Town në kampionat. Kampionët në fuqi anglezë demonstruan klasin e tyre me një paraqitje bindëse.

"Jam shumë i kënaqur me mënyrën se si luajtëm sot, – tha Guardiola gjatë konferencës për shtyp, pas ndeshjes. – Lojtarët ishin të përqendruar dhe e zbatuan planin e lojës në mënyrë perfekte. Ipswich është një skuadër e fortë, me një identitet të qartë, e dinim që nuk do të ishte e lehtë. Sidoqoftë, mënyra se si e kontrolluam ndeshjen, sidomos në posedim dhe tranzicione, ishte fantastike".

Guardiola vuri në dukje përpjekjen kolektive të ekipit të tij, duke lavdëruar ekuilibrin mes sulmit të fuqishëm dhe mbrojtjes solide: "Të gjithë kontribuan, qoftë në sulm, mesfushë apo mbrojtje. Kohezioni ishte aty, golat erdhën si rezultat i punës së madhe që kemi bërë gjatë stërvitjeve".

Trajneri i City rezervoi gjithashtu lavdërime të veçanta për disa nga lojtarët e rinj, që patën një rol të rëndësishëm në ndeshje: "Është fantastike të shohësh lojtarët e rinj duke shfrytëzuar mundësitë e tyre. Energjia dhe dëshira e tyre sjellin shumë në skuadër".

Pavarësisht fitores bindëse, Guardiola theksoi rëndësinë e qëndrimit me këmbë në tokë dhe fokusit në sfidat e ardhshme: "Nuk mund të marrim asgjë të mirëqenë. Çdo ndeshje në këtë kampionat është sprovë, duhet të vazhdojmë të punojmë fort për ta ruajtur këtë nivel të paraqitjes".