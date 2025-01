SHBA mbyll TikTok. Mesazhi për përdoruesit: ‘Jemi me fat që presidenti Trump…’!

SHBA- Aplikacioni TikTok ka ndërprerë aksesin për përdoruesit në SHBA, disa orë përpara se të hynte në fuqi një ligj i ri që ndalonte platformën.

"Një ligj që ndalon TikTok është miratuar në Shtetet e Bashkuara," lexohet në një mesazh që shfaqet për përdoruesit që përpiqeshin të përdornin rrjetin social.

"Fatkeqësisht, kjo do të thotë se për momentin nuk mund të përdorni TikTok. Jemi me fat që presidenti Trump ka deklaruar se do të punojë me ne për të gjetur një zgjidhje për rikthimin e TikTok sapo të marrë detyrën. Qëndroni të informuar!", thuhet në mesazhin që shfaqej.

Presidenti i zgjedhur Donald Trump ka thënë se pasi të marrë detyrën, ai me shumë gjasa do t’i japë TikTok 90 ditë të tjera afat, për të arritur një marrëveshje që do t’i mundësonte kësaj platforme të shmangte masën e ndalimit në SHBA.

Përdoruesit raportuan se aplikacioni ishte hequr gjithashtu nga dyqanet e aplikacioneve të Apple dhe Google në SHBA dhe TikTok.com nuk po shfaqte video.

“Zgjatja 90-ditore është diçka që ka shumë të ngjarë të bëhet, sepse është e përshtatshme”, tha Trump për NBC News të shtunën.

“Nëse vendos ta bëj këtë, ndoshta do ta shpall të hënën”.

Shtëpia e Bardhë tha se i takon administratës së ardhshme të ndërmarrë veprime.

"Ne nuk shohim asnjë arsye që TikTok ose kompanitë e tjera të ndërmarrin veprime në ditët e ardhshme përpara se administrata Trump të marrë detyrën të hënën," tha në një deklaratë sekretarja e shtypit Karine Jean-Pierre.

Gjykata e Lartë të premten mbështeti ligjin, të miratuar në prill të vitit të kaluar, duke e ndaluar aplikacionin në SHBA, nëse kompania e saj mëmë me bazë në Kinë, ByteDance, nuk e shiste platformën deri të dielën, gjë që nuk e ka bërë. TikTok ka argumentuar se ligji shkel mbrojtjen e fjalës së lirë për 170 milionë përdoruesit e tij në vend.

Pas vendimit, shefi ekzekutiv i TikTok, Shou Zi Chew, i bëri thirrje Trump, duke e falënderuar për "angazhimin e tij për të punuar me ne për të gjetur një zgjidhje". Chew pritet të marrë pjesë në inaugurimin e Trump të hënën.

Në orët para daljes jashtë linje të platformës së mediave sociale, krijuesit e përmbajtjes kishin postuar video për t’u thënë lamtumirë ndjekësve të tyre. Krijuesi Nicole Bloomgarden i tha BBC-së se mos të qenit në TikTok do të rezultonte në një ulje të konsiderueshme të pagës.

Një përdorues tjetër, Erika Thompson, tha se përmbajtja edukative në platformë do të ishte "humbja më e madhe" për komunitetin. Përdoruesit e TikTok u takuan me një mesazh më herët të shtunën që thoshte se ligji do të "na detyronte t’i bëjmë shërbimet tona përkohësisht të padisponueshme. Ne po punojmë për të rivendosur shërbimin tonë në SHBA sa më shpejt të jetë e mundur."