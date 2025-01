Wanda Nara e shkatërruar, kërkoi mbështetje psikologjike pas lëvizjes së fundit të Icardit

Ka pasur zhvillime të reja në ndarjen mes Wanda Nara dhe Mauro Icardit. Sipas lajmeve dhe thashethemeve të fundit që kanë ardhur nga Argjentina, modelja dhe prezantuesja është shumë e dëshpëruar për lidhjen e ish-bashkëshortit të saj me China Suarez, gruan me të cilën futbollisti kishte pasur një romancë në vitin 2021.

Sulmuesi dhe aktorja janë shfaqur hapur, kanë shkëmbyer dedikime të dashurisë shumë pasionante. Wanda duket se ka kërkuar mbështetje psikologjike për shkak të shqetësimit të thellë që ka shkaktuar te ajo shikimi i Mauro dhe China së bashku. Ky shqetësim po e dëmton seriozisht shëndetin e saj mendor.

Icardi dhe China duket se janë seriozë, madje ajo e shoqëroi Icardin në prokurori, në Buenos Aires, ku shkoi për të dorëzuar një nga telefonat e tij, pas denoncimit të Wanda për kërcënime dhe shantazh. Ajo që e shqetëson më shumë Wanda është fakti që Mauro do të kthehet së shpejti në Turqi dhe do ta marrë me vete të dashurën e re në shtëpinë ku ish-çifti ka jetuar shumë momente të lumtura dhe paqësore.

Sipas gazetares argjentinase Yanina Latorre në Instagram, në shkurt, Mauro Icardi do të kthehet në Stamboll për disa kontrolle në gjurin e tij, pas dëmtimit që i mbylli para kohe sezonin e tij futbollistik. China Suarez do ta ndjekë atë, duke qëndruar në shtëpinë ku deri pak kohë më parë jetonte Wanda.

“Wanda dëshiron gjërat e saj, gjithçka që i përket asaj dhe fëmijëve në shtëpi, – shpjegoi gazetarja. – Duket se Mauro i ka thënë se nuk do t’i japë asgjë, do t’i djegë të gjitha. Për më tepër, ai nuk iu përgjigjet më mesazheve të Wanda".

Pra, është shpallur një luftë e hapur mes të dyve dhe Wanda po kalon një periudhë shumë të vështirë. "Ajo më tha se është shkatërruar, se ka nevojë për mbështetje psikologjike", – shtoi Latorre. Pavarësisht imazhit që tregon në rrjetet sociale, duket se Wanda është shumë e shqetësuar dhe e lodhur nga gjithë kjo situatë.

Kthimi i Mauro Icardi në Turqi është konfirmuar gjithashtu nga avokati i tij, Romero Victorica: “Qëllimi i tij është ta bëjë rehabilitimin këtu, çka do të zgjasë tre ose katër muaj. Pastaj do të kthehet në Turqi, sepse ka kontratë dyvjeçare (me Galatasaray, nënshkruar më parë). Ai duhet të punojë dhe dëshiron ta respektojë kontratën".

Sa i përket asaj që do të ndodhë me Francesca dhe Isabella, vajzat që Icardi ka pasur me Wanda Nara, avokati shpjegoi: “Mauro duhet të kthehet në Turqi, pastaj se çfarë do të ndodhë me fëmijet e tyre do ta vendosë drejtësia”. Menaxhimi i dy vajzave të tyre ka qenë një shkak i vazhdueshëm për grindje mes Wanda dhe Icardi. Ajo dëshiron të qëndrojë në Argjentinë, ndërsa ai është i detyruar të kthehet në Europë për angazhimet e tij futbollistike.

Në mes të luftës mes Wanda Nara dhe Mauro Icardi, tre fëmijët që ajo ka pasur me Maxi Lopez kanë marrë një vendim drastik. Valentino, Constantino dhe Benedicto kanë ndaluar së ndjekuri Icardin në Instagram, njeriun me të cilin janë rritur. Të tre djemtë janë shprehur hapur në mbështetje të nënës së tyre, e cila, sipas të dhënave të sigurta, po kalon një periudhë shumë të vështirë.