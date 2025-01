Zv. kryeministri shkrep 9 herë pistoletën nga vetura!

Një video e Ministrit të Bujqësisë dhe zëvendëskryeministrit kroat, Josip Dabro duke gjuajtur nëntë të shtëna nga një pistoletë HS-2000 përmes një dritareje të hapur, teksa ngiste në një veturë private, po qarkullon në rrjetet sociale.

Sipas asaj që shihet në video, të cilën e ka publikuar edhe index.hr, Dabro është në vendin e pasagjerit të veturës dhe është veshur në mënyrë të rastësishme me pantallona të shkurtra dhe një fanellë, gjë që sugjeron se videoja është regjistruar gjatë verës.

Në sfond dëgjohet kënga popullore “Karanfil se na put sprema” nga Zehre Bajraktareviq.

Duket se ai ka qëlluar afër një zone të banuar pasi mund të shihet ndriçimi i rrugës dhe në një moment shihet një shtëpi.

Në video, Dabro fillimisht ngarkon pistoletën dhe thotë “Vetëm për vëllain tim Mario”.

Pasi ai qëllon nga dritarja e veturës me nëntë plumba, fillon të këndojë këngën e lartcekur.

Në fund të videos, Dabro vendos pistoletën në ndarjen pranë vendit të pasagjerit dhe thotë “Përshëndetje, vëlla Mario, natën e mirë”.

Pas publikimit të videos kanë nisur tashmë hetimet e autoriteteve përkatëse kroate.

Për regjistrimin e publikuar, i cili sipas z. Josip Dabra është bërë para mandatit të ministrit, Qeveria KROATE shprehet si më poshtë.

"Ne e konsiderojmë të papërshtatshme dhe të papërgjegjshme këtë sjellje dhe përdorimin e armëve të zjarrit. Këtë do ta diskutojmë me z. Autoritetet kompetente do të kryejnë veprimet e përcaktuara me ligj me qëllim të përcaktimit të të gjitha rrethanave të këtij rasti."