Pavarësisht sfidave të jashtme, Kina ka ende shumë kushte të favorshme për zhvillimin e tregtisë së jashtme në vitin 2025, bëri të ditur në një konferencë për shtyp Meng Yue, një zyrtar i Ministrisë së Tregtisë (MOC), citon noa.al një raport nga agjencia e lajmeve “Xinhua”.

Ai tha se ekonomia globale dhe tregtia po rimëkëmben dhe Organizata Botërore e Tregtisë pret që tregtia globale e mallrave të rritet me 3 për qind këtë vit.

Ndërkohë, sipas tij, ekonomia kineze ka vazhduar të rimëkëmbet dhe kombinimi i politikave makro ka vazhduar të ketë një efekt, duke rritur besimin social.

“Ritmi i përshpejtuar i transformimit të gjelbër dhe digjital ka injektuar një shtysë të re në zhvillimin e tregtisë së jashtme, ndërsa politikat e Kinës që synojnë stabilizimin e tregtisë së jashtme do t’u ofrojnë ndërmarrjeve mbështetje më të madhe për të zhvilluar inovacionin, përmirësuar dhe zgjeruar tregun ndërkombëtar, shtoi ai.

Zyrtari tha se hapja e nivelit më të lartë dhe tregu ultra i madh i Kinës ofron gjithashtu më shumë mundësi për mallrat globale.

“Në vitin 2025, Kina do të vazhdojë të zgjerojë hapjen me standarde të larta, të zbatojë politika që synojnë promovimin e rritjes së qëndrueshme të tregtisë së jashtme, të ushqejë motorë të rinj për rritjen e tregtisë së jashtme, të përmirësojë shërbimet për ndërmarrjet, si dhe të zgjerojë importet për të përmbushur nevojat e njerëzve dhe për të ndarë mundësitë e Kinës me botën”, – tha Meng.