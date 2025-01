40-vjeçari Ronaldo rinovon edhe për 2 vite me Al Nassr, do të paguhet mbi 550 mijë euro në ditë

Cristiano Ronaldo e ka rinovuar kontratën e tij me klubin saudit Al-Nassr deri në qershor 2026. Sipas raportimeve të fundit, ai do të vazhdojë të marrë një pagë prej 200 milionë euro në vit, që përkthehet në rreth 16.67 milionë euro në muaj, 3.88 milionë euro në javë, ose 555.555 euro në ditë.

Kjo marrëveshje e re do ta mbajë Ronaldon tek Al-Nassr për një periudhë shtesë 2-vjeçare, duke e bërë atë një nga lojtarët më të paguar në historinë e futbollit. Përveç pagës së tij, Ronaldo mund të përfitojë nga bonuse të ndryshme dhe të ardhura nga aktivitete promocionale që lidhen me të drejtat e autorit.

Ky rinovim vjen pas një periudhe të suksesshme të tij tek Al-Nassr, ku nuk ka fituar dot asnjë trofe, por ka shënuar 17 gola dhe ka dhënë 3 asistime në 20 ndeshje të këtij sezoni. Që nga zbarkimi i tij në klubin saudit, portugezi që pret të festojë së shpejti 40-vjetorin e lindjes, ka shënuar gjithsej 81 gola në 90 ndeshje.

Në këtë mënyrë, Ronaldo do të vazhdojë të jetë një nga figurat kyçe të Al-Nassr, do të kontribuojë në përpjekjet e klubit për të arritur sukses në kompeticionet kombëtare dhe ndërkombëtare. Kjo duket se do të jetë lidhje afatgjatë me një angazhim besnikërie të paprekshëm nga çdo tundim. Portugezi do të bëhet pronar i ekipit, me një pjesëmarrje të vogël aksionesh, por që tregon besimin e madh të drejtuesve tek ai.

Në përpjekje për të treguar admirimin dhe kënaqësinë për atë që po bën CR7 që nga mbërritja e tij në Riad, drejtuesit i kanë ofruar, në formë dhurate, 5 për qind të pronësisë së klubit, një entitet historik sportiv saudit që aktualisht ndodhet në një proces ndryshimesh strukturore, me ardhjen e një CEO dhe presidenti të ri në muajt e fundit.