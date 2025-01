‘Vëllai e zbuloi lidhjen kur iku në mes të natës…’ Flet e motra e Gledisit, burrit që u qëllua me armë nga i dashuri i gruas

Motra e Gledian Hoxhallarit, 40-vjeçarit të plagosur me armë zjarri nga i dashuri i gruas së tij, 25-vjeçari Klement Beqaj, ka rrëfyer se Melisa Hoxhallari është larguar nga banesa ku jetonte me bashkëshortin e saj në 00:00 të natës më 19 Nëntor të vitit të kaluar.

Në News 24, motra e 40-vjeçarit rrëfeu se Melisa shkoi të jetonte me të dashurin e saj, Klement Beqaj, në shtëpinë e marrë me qira.

Sipas saj, Glediani nuk ka qenë në dijeni të lidhje së dashurisë që bashkëshortja, me të cilin kishte djalin 9-vjeçar, kishte krijuar me 25-vjeçarin.

Ajo rrëfeu se Melisa i kishte thënë bashkëshortit që: “nuk e kam të dashur, por është dikush që po më ndihmon”.

E motra e 40-vjeçarit: Melisa është larguar 19 nëntor nga banesa, në datën 20 nëntor kërkesa për divorc dhe 27 nëntor është pajisur me urdhër mbrojtje. Vëllai s’i ka ngritur njëherë dorën, jo më ta ketë dhunuar.

Unë Melisës i kam thënë “për çfarë arsye nuk i the burrit që unë dua të divorcohem se askush nuk të mban me zor”, por ike në mes të natës. Edhe për atë ishte shokuese Ai e ka marrë vesh për lidhjen e Melisës pasi ajo ka ikur nga shtëpia dhe ka ikur që atë natë në banesën e marrë më qira me bashkëjetuesin e ri. Melisa i ka thënë Gledit që ‘nuk e kam të dashur, por dikë që po më ndihmon’.

Melisa po të ishte nënë e ndërgjegjshme në radhë të parë duhet të kishte menduar për fëmijën që në ditën e parë duhet të ishte dorëzuar për atë fëmijë, për të ditur se në çfarë gjendje e ka dhe pastaj për ish-bashkëshortin që kaloi një pjesë të madhe të jetës.

Thirrje për Melisën nuk kam, ia kam lënë në dorë drejtësisë, kam besim tek drejtësia, të kapen të vendosen para drejtësisë.