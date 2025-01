Al Hilal ‘flak’ Neymarin? Trajneri: Duam një anësor të huaj nën moshën 22 vjeç

Neymar Junior duket shumë pranë largimit nga Al Hilal. Kontrata e yllit brazilian përfundon më 30 qershor dhe nuk ka asnjë sinjal që të lë të mendosh për qëndrimin e tij te klubi saudit, sidomos duke pasur parasysh një detaj të rëndësishëm: ish-lojtari i PSG-së dhe Barcelonës është përjashtuar nga lista e lojtarëve të huaj, të lejuar të marrin pjesë në “Saudi Pro League”.

Një tjetër pikë lidhet me interesimet nga jashtë dhe kontaktet e pretenduara. Emri i Neymarit, muajt e fundit është përmendur te Santosi dhe Inter Miami. Rikthimi në Brazil do të ishte shumë tërheqës për një lojtar si ai, që ka shpërthyer me fanellën bardhezi.

Sa i përket klubit amerikan, ku luan miku dhe ish-shoku i tij i skuadrës, Lionel Messi, transferimi është i kufizuar nga rregullat e kufirit të pagave. Aktualisht, Inter Miami nuk mund t’i bëjë një ofertë konkrete.

Sulmuesi 32-vjeçar do të kalojë muajt e fundit në Arabinë Saudite, siç është përcaktuar në kontratën e tij me Al Hilal, megjithëse me kufizime për sa i përket mundësisë për të luajtur. Sipas raportimeve nga “Footmercato”, trajneri Jorge Jesus planifikon të sjellë një anësor të ri gjatë kësaj merkatoje dimërore: "Do të kërkojmë të sjellim një anësor të huaj nën moshën 22 vjeç, sidomos sepse kemi shumë ndeshje në periudhën e ardhshme".

Gjithsesi, tekniku portugez nuk dha detaje të tjera, por ky fakt nuk përbën domosdoshmërisht lajm të mirë për ish-lojtarin e PSG-së.