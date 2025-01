Interi në alarm, tjetër ndalesë për Calhanoglu. Do të qëndrojë jashtë fushave për disa javë

Një tjetër goditje për Interin, sa i përket Hakan Calhanoglu. Mesfushori turk, i cili ishte në proces rikuperimi nga një zgjatje e muskulit të kofshës së djathtë, ka përjetuar gjithashtu shqetësime në muskulin soleo. Ja komunikata e klubit zikaltër:

"Hakan Calhanoglu iu nënshtrua pasdite kontrolleve të mëtejshme klinike dhe instrumentale në Institutin Humanitas të Rozanos, pasi ndjeu një dhimbje muskulore gjatë punës së personalizuar për rikuperim nga zgjatja e muskulit të kofshës së djathtë. Kontrollet zbuluan një shqetësim të lehtë në muskulin soleo të këmbës së djathtë. Situata e tij do të vlerësohet në ditët në vijim".

Është e vështirë të përcaktohet saktësisht se sa ndeshje do të mungojë turku, por me shumë mundësi, Simone Inzaghi do të duhet të bëjë pa shërbimet e numrit 20 të tij për të paktën dy javë, duke pasur parasysh se tani janë dy, problemet muskulore që Calhanoglu duhet të kapërcejë.