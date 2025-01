Modric i sinqertë: Barcelona e meritoi Suoperkupën, të fitojmë trofetë e tjerë sezonalë

Luka Modric, duke folur në zonën miks pas humbjes së rëndë 5-2 të Real Madridit ndaj Barcelonës, në finalen e Superkupës së Spanjës, tregoi maturi dhe sportivitet, duke njohur meritat e kundërshtarëve. Ja deklarata e tij e plotë: “Barcelona luajti më mirë se ne, ndaj duhet ta përgëzojmë për triumfin".

Veterani kroat theksoi se katalanasit e meritonin fitoren, duke vënë në pah epërsinë e lojës së tyre: "Është pozitive që do të kemi menjëherë një ndeshje për të luajtur, në Kupë. Pra, do të kemi pak kohë për ta menduar këtë disfatë".

38-vjeçari nënvizoi rëndësinë e vazhdimësisë dhe përdorimin e sfidës së ardhshme si moment autokritike dhe reagimi bindës: "Mes nesh do ta analizojmë çfarë ndodhi në këtë finale për të parë çfarë mund të përmirësojmë. Nëse do të duhej të zgjidhnim një finale për ta humbur, me siguri do të kishim preferuar këtë".

Kjo frazë pasqyron prioritetin e dhënë objektivave të tjerë sezonalë, si Liga e Kampionëve dhe La Liga, në krahasim me Superkupën. Përvoja e Modric shfaqet në aftësinë për të ruajtur qetësinë edhe në momente të vështira, me një vështrim të kthjellët drejt të ardhmes së sezonit.