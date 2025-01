38-vjeçari Neuer konfirmon rinovimin e kontratës me Bayern Munich: Po, së shpejti do të…

Portieri legjendar gjerman, Manuel Neuer, ka konfirmuar se do të nënshkruajë zgjatjen e kontratës me Bayern Munich, e cila do ta mbajë në klubin bavarez deri në vitin 2026. Ky vendim, megjithëse i pritur gjerësisht, shënon një fazë kyçe në karrierën e veteranit, teksa përqafon një rol disi të rishikuar në klub.

Raportet sugjerojnë se kushtet e kontratës së re të Neuerit do të ndryshojnë nga marrëveshja aktuale. Thuhet se marrëveshja ul pagën fikse, por rrit bonuset e bazuara në performancë. Nëse Neuer vazhdon të jetë titullar i rregullt dhe kalon një sezon të suksesshëm, fitimet totale mund të arrijnë përsëri rreth 20 milionë euro në vit.

“Është e vërtetë, së shpejti do të nënshkruaj një marrëveshje të re me Bayern Munich”, – deklaroi Neuer për “Sport1”.

Megjithatë, Bayerni ka shprehur nevojën që Neuer t’i ndajë minutat e lojës, duke sinjalizuar një lëvizje strategjike për t’i dhënë më shumë mundësi portierit të dytë të ekipit. Pra, synimi do të jetë edhe përgatitja e pasardhësit të tij të ardhshëm. Edhe pse kjo qasje rotacionale nuk është përcaktuar qartë në kontratë, ajo përputhet me objektivat afatgjata të klubit.

Pavarësisht moshës 38-vjeçare, Neuer, i njohur si "Muri Gjerman", vazhdon të demonstrojë formë të jashtëzakonshme. Në 12 paraqitje në Bundesliga këtë sezon, ai ka regjistruar 7 porta të paprekura dhe ka pësuar vetëm 8 gola, duke dëshmuar aftësitë e qëndrueshme dhe reflekset e mprehta. Performancat e tij kanë fituar besimin e trajnerit të Bayernit, Vincent Kompany, i cili mbetet i sigurt në aftësinë e Neuerit për ta udhëhequr ekipin nga porta.

Portieri me përvojë, fitues i Kupës së Botës dhe shumë herë kampion i Bundesligës, ka qenë thelbësor në sukseset e Bayernit ndër vite. Aftësitë e tij të pakrahasueshme në pritje, qetësia nën presion dhe aftësia për të nisur sulmet nga mbrojtja e kanë forcuar trashëgiminë e portierit veteran si një nga më të mirët e të gjitha kohërave në futboll.

Teksa Neuer përgatitet ta zgjasë karrierën e lavdishme me Bayern Munich, përkushtimi i tij për t’u përshtatur dhe për të mentoruar talentet e reja nënvizon vlerën e madhe për klubin bavarez. Kontrata e re shënon si vazhdimësinë, ashtu edhe tranzicionin për një ekip që kërkon të balancojë mbështetjen te një legjendë, ndërsa planifikon të ardhmen e portës.