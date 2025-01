Conceiçao: E kemi shijuar trofeun e Superkupës, por jemi 17 pikë pas kryesuesit të Serie A

Trajneri i Milanit, Sergio Conceiçao, foli në konferencën për shtyp përpara ndeshjes kundër Cagliarit, e vlefshme për javën e 20-të të Serie A. Ai preku tema të ndryshme, duke nisur nga rëndësia e qëndrimit me këmbë në tokë, situata e ekipit pas fitimit të Superkupës, deri te tema e merkatos dhe përformancat individuale të lojtarëve. Ja pikat kryesore të deklaratave të tij:

Rëndësia e qëndrimit me këmbë në tokë – "Te Milani nuk mund të punojë dikush që mendon se mjafton të fitojë vetëm Superkupën. E kemi shijuar atë trofe, por jemi 17 pikë pas kryesuesit të renditjes. Një klub me 19 tituj dhe 7 Champions nuk mund të kënaqet vetëm me Superkupën. Për këtë arsye, fokusi është te ndeshja ndaj Cagliarit. Duhet të fitojmë dhe të bindim".

Ndjesitë personale përpara ndeshjes – "Më vjen keq për këdo që do të zhgënjehet, por nuk ndiej emocione. Ka adrenalinë të zakonshme në përgatitjen e ndeshjes, por mendja ime është e mbushur me shumë gjëra. Nuk jam gur, por prioriteti im është përgatitja e lojtarëve".

Kapiteni Maignan dhe përgjegjësitë – "Të gjithë duhet të marrin përgjegjësi. Unë jam lideri maksimal i dhomës së zhveshjes, por edhe ata që nuk mbajnë shiritin duhet të kenë përgjegjësi".

Ndikimi i ndryshimit të stafit teknik – "Stafi im teknik ka sjellë diçka të re. Lojtarët kanë pranuar metodat e mia të punës dhe kjo më bën të lumtur. Kam gjetur një dhomë zhveshjeje shumë pozitive".

Merkatoja dhe Rashford – "Me drejtuesit kam folur disa herë, por jo për merkaton specifikisht. Preferoj të flas për këtë në kohën e duhur. Rashford është një lojtar i shkëlqyer, si shumë të tjerë. Do të shohim se çfarë do të ndodhë".

Moduli i lojës dhe përmirësimet e kërkuara – "Ajo që ka rëndësi është balanca, si në fazën me top, ashtu edhe pa top. Moduli me tre mesfushorë aktualisht duket më i sigurt, por më pëlqen të luaj edhe me dy sulmues. Rafa duhet të vrapojë, qoftë në krah apo në sulm. Duhet të mësojë të ndihmojë ekipin edhe pa top".

Qasja ndaj ekipeve të vogla – "Pas Riadit, fola për Real Madrid-Milan dhe Cagliari-Milan. Disa qëndrime nuk janë të pranueshme. Nuk mund të luajmë gjithmonë mirë, por duhet të kemi një bazë solide".

Mbështetja e dhomës së zhveshjes – "Kam marrë përgjigje fantastike. Edhe pse disa rregulla kanë ndryshuar, lojtarët i kanë pranuar me përulësi".