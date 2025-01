‘El Clasico’ tjetër në finalen e Superkupës, Ancelotti ‘censuron’ veten para Barcelonës

Ndeshja mes Mallorca dhe Real Madridit në gjysmëfinalen e Superkupës së Spanjës u karakterizua nga tensioni gjatë gjithë përballjes. Dueli mes Maffeo dhe Vinicius mori vëmendjen kryesore. Pas golit të tretë, të shënuar nga Rodrygo, situata përfundoi në një përplasje totale.

Pas ndeshjes, Carlo Ancelotti shprehu mendimin e tij mbi këtë incident: "Ishte i panevojshëm, sepse ndeshja kishte përfunduar për të dyja palët. Nuk fajësoj as Mallorca, as Real Madridin; një përleshje e tillë nuk ishte e nevojshme. Lojtarët ishin pak të nxehur, por unë u përpoqa ta qetësoja situatën me Maffeo. I thosha që të ndalte përleshjen, se lojtarët ishin të acaruar, dhe në fund gjithçka u qetësua".

Një qasje diplomatike nga trajneri i Real Madridit, që theksoi se tensionet nuk kanë vend në futbollin e nivelit të lartë. Pastaj, italiani u fokusua te gjërat sportive të fushës. Mbi formën që po kalon Mbappé: "Po shohim një version të mirë prej tij, por jo më të mirin. E di se deri ku mund të arrijë. Tchouameni është mirë, mjeku preferoi ta largonte. Për sa i përket Bellingham, i ka ndikuar nxehtësia, por do të pushojë dhe do të jetë mirë".

Një tjetër "El Clásico" në finalen e Superkupës së Spanjës, para së cilës Ancelotti u pyet për atë që ka ndodhur me regjistrimet e Dani Olmo dhe Víctor: "E merituam fitoren dhe tani duhet të përgatitemi mirë për ndeshjen e së dielës kundër Barcelonës. Sulmojmë mirë dhe mbrohemi mirë.

Dani Olmo? Mendoj, por nuk dua të flas për të. Kohët e fundit, ‘El Clásico’ kanë qenë të paparashikueshme. Dy herë na kanë mundur 4-0, ndërsa ne fituam me shumë gola në Kupë… Nuk e di çfarë mund të ndodhë, thjesht shpresoj që të jemi më të mirë se Barcelona. Laporta? Është një temë si ajo e Olmos. Nuk dua të them atë që mendoj. Nuk është momenti".

Për kronologjinë e ndeshjes ndaj Mallorca: "Jemi afër nivelit më të mirë, por duhet të kemi vazhdimësi. E nisëm mirë ndeshjen dhe, kur duhej të shënonim, nuk e bëmë. Deri në minutën e 90-të nuk e vulosëm rezultatin, por kjo është përmbledhja e një ndeshjeje të vështirë, sepse e provuam në çdo mënyrë. Ata u mbrojtën shumë mirë dhe patën disa raste, sepse janë shumë të rrezikshëm në lojën ajrore, për shembull. Aty mund të ndodhte çdo gjë, por pas kemi qenë mjaftueshëm të ekuilibruar".