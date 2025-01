“Ramazan Mataj i çonte video intime bashkëshortëve të motrës së autorit”, gazetari: Viktima nuk donte të martohej me të

Ramazan Mataj dhe motra e Arjon Hasajt kishin prej kohësh marrëdhënie jashtëmartesore, u shpreh gazetari Eraldo Harlicaj për “Top Story”.

Sipas gazetarit, Mataj ruante raportin me motrën e Hasajt, edhe pse kjo e fundit ishte e martuar.

Madje, Mataj ua dërgonte videot intime bashkëshortëve të saj.

“Familjarët nuk donin ta martonin me këtë djalë, e martonin me të tjerë dhe kjo shkonte te ky. Djali s’ka pranuar të martohej me të. Nuk donte ta kthente në një marrëdhënie serioze. Kishte dhe disnivel social. Familja e vajzës është në kushtet mbijetese, familja e djalit ka një ekonomi të zhvilluar. Mataj ia kishte çuar videot intime bashkëshortit të dytë. Më pas, gruaja u shkëput nga bashkëshorti i dytë. Ka shkuar në Francë. Partneri i radhës ka rënë në burg dhe është rikthyer në Shkodër dhe rinisi marrëdhëniet me viktimën”, u shpreh Harlicaj.

Vrasja e Ramazan Mataj në Shkodër shënoi viktimën e parë të këtij viti.

Autorët e krimit, vëllezërit Hasaj, kishin krijuar një profil të rremë vajze në rrjetet sociale dhe kishin komunikuar me të ndjerin, duke i lënë vend takim në rrugicën e fshatit.

Mataj ra pre e këtij mashtrimi që i mori jetën.