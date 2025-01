Lautaro flet si kapiten: Krenar që vesh fanellën e Interit, nuk duhet ta ulim kokën

Lautaro Martinez, sulmuesi dhe kapiteni i Interit nën drejtimin e Simone Inzaghit, u shfaq i vendosur pas humbjes në derbin kundër Milanit, në finalen e Superkupës së Italisë. Ai foli për mediat, përfshirë “Radio TV Serie A”, duke dhënë një mesazh motivues për skuadrën dhe tifozët:

"Shokëve të skuadrës iu thashë gjithçka në dhomat e zhveshjes dhe ajo mbetet aty, sepse gjithçka që them, vjen në mënyrë spontane momentale. E vetmja gjë që mund të them është se jam krenar që vesh këtë fanellë, që e mbroj dhe që kam këto shokë skuadre. Nuk duhet absolutisht ta ulim kokën. Duhet të luftojmë me kokën lart në të gjitha frontet për objektivat që kemi".

Mesazhi për tifozët: "I falënderoj, sepse janë gjithmonë pranë nesh. Edhe pse finalen nuk e luanim në Itali, ngrohtësia e tyre ndihej. Iu dërgoj një përqafim dhe puthje të gjithëve.