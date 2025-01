‘Yamal është talent i jashtëzakonshëm, por nuk do të krahasohet kurrë me Messin’

David Villa, ish-sulmuesi i Barcelonës, ka shprehur mendimin e tij mbi krahasimet ndërmjet Lamine Yamal dhe Lionel Messi. Ai ka theksuar se është e padëshirueshme të krahasohet çdo lojtar me Messin, duke e konsideruar këtë një ngarkesë të panevojshme për lojtarët e rinj.

Sipas Villa, 17-vjeçari i Barcelonës është një talent i jashtëzakonshëm, që ka arritur rezultate të rëndësishme gjatë dy viteve të fundit dhe ka potencialin për një karrierë të shkëlqyer. Sidoqoftë, thekson se krahasimi me Messin nuk është i nevojshëm, pasi Yamal ka rrugën e tij të veçantë dhe mund të arrijë sukses në mënyrën e tij.

Në përgjigje të pyetjes nëse do ta krahasonte Yamal me Messin, ish-sulmuesi spanjoll ka thënë: "Asnjëherë. Mendoj se krahasimi i çdo lojtari me Messin është i bezdisshëm sot. Lamine Yamal është tashmë një yll botëror.

Ai ka arritur gjëra të rëndësishme gjatë dy viteve dhe, si një tifoz i Barcelonës, jam i emocionuar. Sigurisht, tifozët kanë të drejtë të emocionohen për të, por nuk mendoj se është e nevojshme ta krahasojmë me Messin, sepse ai do të ketë një karrierë shumë të mirë unike”.

Mbi situatën aktuale të Barcelonës: "Tani nuk po kalon një moment të mirë, por kjo është normale. Barça është Barça. Është një klub ku të jesh i dyti nuk mjafton, gjithçka varet nga fitorja. I njoh mirë pritshmëritë e tifozëve blaugrana dhe besoj se ata janë të kënaqur që ekipi po fokusohet te lojtarët e akademisë, po luan futboll të shkëlqyer dhe po lufton në majat e klasifikimit.

Barcelona do të luftojë për gjithçka, sepse ka lojtarë të nivelit botëror. Është e pamundur të mendosh për ndonjë kompeticion dhe të mos e konsiderosh Barcelonën si një prej pretendentëve kryesorë për titull".