Bursat kineze angazhohen për reformimin dhe hapjen e mëtejshme të tregut të kapitaleve

Bursat kineze të Shangait dhe Shenzhen-it janë angazhuar për reformimin dhe hapjen e mëtejshme të tregut të kapitaleve në simpoziumet e zhvilluara kohët e fundit me përfaqësues të institucioneve të huaja të investimeve.

Pjesëmarrësit në simpoziumin e Bursës së Shangait shprehën besimin e tyre te vijimi i zhvillimit të ekonomisë kineze dhe përparimi i qëndrueshëm i tregut të kapitaleve, bëri të ditur Bursa e Shangait në një deklaratë në uebsajtin e vet.

Zbatimi nga Kina i politikave shtesë dhe përpjekjet për rregullime kundërciklike kanë rritur më tej shpresat e tregut ndërkombëtar mbi perspektivat e ekonomisë kineze dhe kanë forcuar besimin e investitorëve të huaj te vlera e investimit në tregun e aksioneve të kategorisë A.

Duke vënë në dukje që prirja e forcimit të rimëkëmbjes ekonomike ka krijuar kushte të favorshme për risitë, hapjen dhe reformat e mëtejshme në tregun e kapitaleve, Bursa e Shangait shprehu shpresën për të punuar së bashku me institucionet e huaja për të krijuar një treg kapitalesh të sigurt, të mirërregulluar, transparent, të hapur, dinamik e të qëndrueshëm.

Në simpoziumin e Bursës së Shenzhen-it, investitorët e huaj u zotuan gjithashtu se do të vazhdojnë të thellojnë praninë e tyre në tregun kinez. Ata folën pozitivisht rreth vlerës afatgjatë të investimeve në sektorët e industrisë së lartë, teknologjisë së informacionit dhe të pajisjeve elektronike për konsumatorët.

Bursa e Shenzhen-it tha se do të vazhdojë të përmirësojë cilësinë e kompanive të regjistruara në të dhe të krijojë një ekosistem të favorshëm tregu, me shpresën që institucionet e huaja do të ruajnë besimin dhe do të nxisin së bashku zhvillimin e qëndrueshëm e të shëndetshëm të tregut të kapitaleve të Kinës.